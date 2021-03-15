Як повідомляє Рoliteka, політолог Руслан Бізяєв розповів у своєму блозі про те, що тісне співробітництво США з СРСР відбувалось також і в доволі неочікуваних сферах, одна з них – авіавиробництво.

За його словами, США доклали свою руку до створення Військово-повітряних сил СРСР. Передусім це стосується допомоги у проєктуванні ГЕС, будівництві заводів з виробництва алюмінію. Але найважливішим було інше.

«Як відомо, мотор - серце літака», - каже Бізяєв. Отже, на покращення характеристик мотора йшли всі сили конструкторів. Великими досягненнями стали, наприклад, мотори "Райт Циклон" і "Прат енд Уїтні". «А наймасовіший бомбардувальник ВПС РККА СБ - це подальший розвиток ідей, закладених в американських B-10 і B-12 Мартін», - зазначає експерт.

Як розповідає політолог, на момент нападу СРСР на Фінляндію в 1939 році серед комплектуючих бомбардувальників були автопілоти «Сперрі». Розробки США значно допомогли у бомбардуванні столиці, але відповіддю на це з боку Америки стало «моральне ембарго». На думку Бізяєва, за цим жестом не стояли реальні дії. Так само вважав і В’ячеслав Молотов, міністр закордонних справ, відзначаючи, що відносини з США не погіршились. «В цей самий час радянські інженери не вилазили з американських військових заводів», - передає експерт слова посла США в СРСР Штейнгарда.

Термін «радянський військовий інженер на американському авіазаводі» був відомий усім. Такого типу співпраця та продуманий продаж продовжувався до 1946 року, зазначає він. З іншого боку, співпраця була і з Гітлером.

Нагадуємо, політолог визначив три найважливіші рішення, які прийняв Леонід Кучма.

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