Политолог Руслан Бизяев рассказал в своем блоге о том, что тесное сотрудничество США с СССР происходило также и в довольно неожиданных сферах, одна из них - авиапроизводство.

По его словам, США приложили руку к созданию Военно-воздушных сил СССР. Прежде всего, это касается помощи в проектировании ГЭС, строительстве заводов по производству алюминия. Но самым важным было другое.

«Как известно, мотор - сердце самолета», - говорит Бизяев. Итак, на улучшение характеристик мотора шли все силы конструкторов. Большими достижениями стали, например, моторы "Райт Циклон" и "Прат энд Уитни". «А массовый бомбардировщик ВВС РККА ВБ - это дальнейшее развитие идей, заложенных в американских B-10 и B-12 Мартин», - отмечает эксперт.

Как рассказывает политолог, на момент нападения СССР на Финляндию в 1939 году среди комплектующих бомбардировщиков были автопилоты «Сперри». Разработки США значительно помогли в бомбардировке столицы, но ответом на это со стороны Америки стало «моральное эмбарго». По мнению Бизяева, за этим жестом не стояли реальные действия. Так же считал и Вячеслав Молотов, министр иностранных дел, отмечая, что отношения с США не ухудшились. «В это же время советские инженеры не вылезали из американских военных заводов», - передает эксперт слова посла США в СССР Штейнгарда.

Термин «советский военный инженер на американском авиазаводе» был известен всем. Такого типа сотрудничество и продуманная продажа продолжалась до 1946 года, отмечает он. С другой стороны, сотрудничество было и с Гитлером.

Напоминаем, политолог определил три важнейших решения, которые принял Леонид Кучма.

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