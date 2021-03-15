У своєму блозі політолог Руслан Бізяєв розповів, що відома книга "Фашистський меч кувався в СРСР" абсолютно не відповідає реальним положенням речей і заявив, що головна зброя бліцкригу була створена саме в США, передає Рoliteka.

«Тінь 30-х років двадцятого століття все виразніше видно на геополітичному горизонті століття двадцять першого, і кожен намагається зрозуміти - якщо є тінь, то що ж є світло? І чому події майже 90-річної давності вимагають свого вивчення і переосмислення?», - запитує Бізяєв.

Він заявив, що, ґрунтуючись на відкритих джерелах, спробує пояснити, що ж стало реальною причиною виникнення найстрашнішої війни в історії людства і які ми зобов'язані з цього витягти уроки і висновки.

«Написати цю главу я вирішив після численних дискусій з нашими дорогими опонентами, які в один голос стверджували, що клятий совок зробив все, щоб озброїти і навчити гітлерівську Німеччину», - каже Бізяєв.

Він зазначив, що зазвичай при цьому посилання йде на книгу Дьякова і Бушуєвої "Фашистський меч кувався в СРСР" і деякі згадки «онуків офіцера», які нібито особисто навчали майбутніх асів бомбардувальної авіації Люфтваффе.

«Ну що можна тут сказати? Книга «Фашистський меч кувався в СРСР» - це рідкісна постперебудовна маячня. Якщо коротко, то не міг цей самий меч куватися в СРСР. Бо сама концепція майбутньої війни рейхсвера фон Секта і вермахту Гітлера була різною. Відповідно, була різна тактика і під неї різне озброєння», - заявив політолог.

Бізяєв пояснив, що бліцкриг - це «панцир» + «штука», тобто танк + пікіруючий бомбардувальник. Нічого подібного не було і не могло бути ні в Липецьку, ні в Камі. Політолог порекомендував до прочитання книгу А.Б. Широкорада «Тевтонський меч і Російська броня», де, за його словами, все розписано детально і без емоцій.

«Ну і з приводу «онуків офіцера». Це взагалі смішно. Оскільки на той період в СРСР не було ні асів, ні повноцінних ВВС. Сталін їх створив трохи пізніше, обкатавши в локальних конфліктах того часу», - говорить Бізяєв.

Політолог каже, що на користь від цієї співпраці, безумовно, була, причому взаємовигідна. Але робити з неї гучні заяви не можна, адже далі «високі договірні сторони» пішли своїм шляхом, причому кожна - різним.

Він також зазначив, що агресія - це «панцир» плюс «штука». І Бізяєв стверджує, що ці «іграшки» з'явилися в руках Сталіна саме завдяки американським партнерам.

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