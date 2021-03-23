Як повідомляє Рoliteka.net, політолог Руслан Бортнік в своєму блозі розповів, що ситуація на Донбасі навряд чи буде вирішена шляхом мирних переговорів і обидві сторони бачать її подальший розвиток у військовому загостренні.

«Ситуація на Донбасі залишається досить складною. В окремі дні кількість загострень і обстрілів взаємних зростає в десятки разів. Переговори явно зайшли в глухий кут і на тлі погіршення відносин між США і Росією, Росією і ЄС ситуація на Донбасі дійсно в будь-який момент може вибухнути», - заявив Бортнік.

Політолог вважає, що може пройти чергове локальне загострення за прикладом Дебальцева або аеропорту, чого вже давно не знала Україна, але що було характерно для 2014-2015 років. На його думку, для уникнення цього загострення сторони поки що роблять дуже мало і діалог фактично блокований політичною риторикою.

«Зовнішні політичні пристрасті наростають, а кількість прогнозів можливого загострення збільшується з кожного боку. Фактично, сьогодні всі сторони конфлікту бачать подальший його розвиток не в мирних переговорах, а саме в військовому загостренні», - каже Бортнік.

При цьому політолог вважає, що військове загострення має відіграти роль «спускового гачка» для нового витка політичних переговорів, або для Мінська-3, або для Будапешта-1, що покаже час.

«Сподіваюся, що все ж таки уникнути нових смертей нам вдасться. У будь-якому випадку, саме політики несуть відповідальність за ці смерті», - заявив Бортнік.

Як раніше повідомляв Знай.ua, Левченко заявив, що якби в Криму все це зупинилося, то, звичайно, не було б Донбасу.

Раніше Кривонос заявив, що демографічна політика в державі не підтримується навіть зараз, коли багато людей виїхало з окупованого Донбасу.