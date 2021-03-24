Прототип звернення «мій фюрер» до початку тридцятих років в Англії вживалося частіше, ніж в Німеччині. Як повідомляє Politeka.net, у своєму блозі заявив Руслан Бізяєв, а також розповів про те, як розвивалися ідеї фашизму в Британії.

Він розповів, що один з піонерів британського фашизму А.К. Честертон був не єдиним, хто вважав, що «основи фашизму лежать в самій британської національної традиції», згідно з якою «свобода - це привілей нації панів». Найбільш затятими носіями цієї традиції були, перш за все, великі і малі колоніальні чиновники і офіцери, яким належить першість і в створенні перших в новітній історії концтаборів під час англо-бурської війни і таємного товариства «Загублений легіон», мета якого полягала у встановленні влади імперії над усім «нецивілізованим» світом.

«Прообраз майбутніх військ СС прославляв Р. Кіплінг, який писав, що в легіоні могли служити «тільки люди з серцями вікінгів», - заявив Бізяєв.

Він розповів, що в Британії задовго до індусів, африканців, аборигенів Північної Америки, Австралії та Нової Зеландії в нижчу расу були зараховані корінні мешканці Британських островів - кельти, підкорені англосаксами, що вторглися з континентальної Європи. Популярний свого часу письменник Ч. Кінслі скаржився на те, що в Ірландії його переслідували натовпи людиноподібних шимпанзе.

«Нокс вимагав виключити з числа європейських народів кельтів і російських, оскільки кельтська і російська нації, зневажають працю і порядок, стоять на нижчому щаблі людського розвитку», - каже Бізяєв.

Він розповів, що принцип «свобода - привілей раси панів» культивувався не тільки в елітарних колах Великобританії, але і в найнижчих прошарках суспільства, що гордилися своєю приналежністю до вищої раси по відношенню до тих же ірландців, індусів і так далі. Політолог також зазначив, що народжене в скаутському русі звернення до старшого - «My leader», прийняте нацистами як «мій фюрер», до початку тридцятих років в Англії вживалося частіше, ніж в Німеччині.

«Не дивно, що під час Другої світової війни зазначені вище особливості британського суспільства приводили до того, що до інтернованих іноземців, жертв фашизму в їх країнах в Англії ставилися жорсткіше, ніж до британських фашистів, оскільки останні вважалися патріотами Великобританії, в той час як перші - зрадниками своєї країни», - заявив Бізяєв.

Нагадаємо, Бізяєв заявив, що в міжвоєнний період Британія виростила пса, який потім її боляче покусав.

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