Прототип обращения «мой фюрер» до начала тридцатых годов в Англии употреблялось чаще, чем в Германии. Как сообщает Politeka.net, в своем блоге заявил Руслан Бизяев, а также рассказал о том, как развивались идеи фашизма в Британии.

Он рассказал, что один из пионеров британского фашизма А.К. Честертон был не единственным, кто считал, что «основы фашизма лежат в самой британской национальной традиции», согласно которой «свобода — это привилегия нации господ». Самыми ярыми носителями этой традиции были, прежде всего, большие и малые колониальные чиновники и офицеры, которым принадлежит первенство и в создании первых в новейшей истории концлагерей во время англо-бурской войны и тайного общества «Потерянный легион», цель которого заключалась в установлении власти империи над всем «нецивилизованным» миром.

«Прообраз будущих войск СС прославлял Р. Киплинг, писавший, что в легионе могли служить «только люди с сердцами викингов», - заявил Бизяев.

Он рассказал, что в Британии задолго до индусов, африканцев, аборигенов Северной Америки, Австралии и Новой Зеландии в низшую расу были зачислены коренные обитатели Британских островов - кельты, покорённые вторгшимися из континентальной Европы англосаксами. Популярный в своё время писатель Ч. Кинсли жаловался на то, что в Ирландии его преследовали толпы человекоподобных шимпанзе.

«Р. Нокс требовал исключить из числа европейских народов кельтов и русских, поскольку кельтская и русская нации, презирающие труд и порядок, стоят на низшей ступени человеческого развития», - говорит Бизяев.

Он рассказал, что принцип «свобода - привилегия расы господ» культивировался не только в элитарных кругах Великобритании, но и в самых низших слоях общества, гордившихся своей принадлежностью к высшей расе по отношению к тем же ирландцам, индусам и так далее. Политолог также отметил, что родившееся в скаутском движении обращение к старшему - «My leader», принятое нацистами как «мой фюрер», до начала тридцатых годов в Англии употреблялось чаще, чем в Германии.

«Не удивительно, что во время Второй мировой войны отмеченные выше особенности британского общества приводили к тому, что к интернированным иностранцам, жертвам фашизма в их странах, в Англии относились жестче, чем к британским фашистам, так как последние считались патриотами Великобритании, в то время как первые - предателями своей страны», - заявил Бизяев.

Напомним, Бизяев заявил, что в межвоенный период Британия вырастила пса, который потом ее больно покусал.

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