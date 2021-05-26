Військовий експерт, політолог і голова ГІ «Права справа» Дмитро Снєгирьов у програмі «А как на самом деле?» розповів, чим небезпечне для України розірвання відносин з Білоруссю. Як зазначив експерт, Білорусь експортує в Україну нафтопродукти на потреби ЗСУ

«Нафтопродукти усіх нафтопереробних заводів, у тому числі і Гродно, йдуть на потреби Збройних сил України. 60% нафтопродуктів ми отримуємо з Білорусі. Уявіть собі, зараз ми оголошуємо економічну війну Білорусі і він (Лукашенко, - ред.) просто перекриває вентиль. Танки стануть», - зазначив Снєгирьов.

Також експерт підкреслив, що якщо Україна розірве економічні відносини з Білоруссю, то програма «Велике будівництво» зупиниться, бо увесь бітум, зокрема російський, заходить до України через Республіку Білорусь на потреби ремонту автодоріг.

«Немає аналітиків, на жаль, в Офісі президента, які б спрогнозували можливі негативні наслідки. Пам’ятаєте передчасні заяви, що ми вводимо санкції проти Республіки Білорусь. Це закінчилось тим, що ми відмовились від введення санкцій, і у Мінськ замість офіційної делегації полетів депутат від «Слуг народу» Шевченко – налагоджувати стосунки з Білоруссю», - підкреслив експерт.

За словами Снєгирьова, візит депутата партії «Слуга народу» Шевченка до Лукашенка був не випадковим. Як зазначив експерт, щоб президент республіки прийняв у себе депутата іншої країни, повинне бути попереднє погодження обох сторін.

«Коли ми говоримо про Білорусь як про маріонетку Кремля, ми самі створюємо можливість військового плацдарму для вторгнення в Україну», - заявив політолог.

Нагадаємо, Politeka публікувала заяву Снєгирьова, що ракетний удар по території Ізраїлю був нанесений у день святкування Дня Єрусалима.

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