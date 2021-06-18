Виконуючий обов'язки директора департаменту ризиків Державної митної служби України Олександр Шуцький в ефірі Politeka Online розповів, як виглядає митна система зсередини і назвав три необхідні для реформи митниці кроки.

«Дуже багато в митній системі «експертів», які жодного разу в ній не були, але знають, якою вона має бути. Як потрібно боротися з контрабандою, як потрібно працювати і які реформи повинні прийматися. Але при цьому ніхто з них не був «в полях» і не розуміє, як виглядає митна система насправді», - заявив він.

Шуцький розповів, як повіз групу народних депутатів «на землю» справжньої митниці, а не титульної, яку звикли виставляти на показ і піаритися на ній.

«Я їм показав спочатку титульний пост, де все красиво і всі піаряться на ньому, а потім показав типовий пост, де стоїть собача будка. У цій «будці»-контейнері цілий рік працює інспектор, бачили б, у чому він одягнений. Це така ж українська митниця, яка є типовою картиною в будь-якому регіоні », - стверджує митник.

Шуцький повідав про реакцію народних депутатів на це «видовище».

«Пофоткали цю всю історію, поговорили в комітеті. І це все. І поки на цьому все. Всі говорять, що щось потрібно зробити. Так, звичайно. Всі регіональні митниці однакові: є показовий пост великий і пости, які ніхто ніколи не бачить і про них не говорить. Можна поговорити на добу і забути – ось це і відбувається », - додає він.

За словами Шуцького, забезпечення співробітників пересічної української митниці не дозволяє їм якісно виконувати свою роботу.

«Ми говоримо про якусь боротьбу з контрабандою? Ми просто утримуємо якусь оборону. Ви б просто візуально подивилися на цей пост і зрозуміли: «А чим вони його зупинять? Дерев'яним шлагбаумом? Три людини вночі?», - ставить він риторичне питання.

Для мінімізації корупції, вважає Шуцький, потрібно, по-перше, обмежити доступ оформляючого інспектора.

«Це коли у вас надходить декларація з вантажем, яка залітає в загальну систему, наприклад, одеського вантажу, а оформляти її може інспектор з Сум. Він не бачить суб'єкта, він його не знає», - обурюється недосконалістю системи він.

За словами Шуцького, необхідно знеособити і дати безконтактність суб'єктам.

«Без цього кроку ми не даємо можливість контрабандисту або суб'єкту, який хотів би мінімізувати вартість, домовитися або корумпувати співробітника митниці», - додає він.

Шуцький впевнений, що другим основним механізмом є необхідність підвищити зарплату митникам.

«На слові «треба» у нас все закінчується. Давайте просто приберемо слово «треба». Дати зарплату, дати соцпакет», - сказав він.

Шуцький підкреслив, що середня зарплата митника зараз – від 7 до 8 тисяч гривень. А зарплата керівника регіональної митниці – 18 тисяч гривень.

«А тепер порівняйте ступінь його відповідальності і ризиків. А ще додайте відсутність соцпакету. Що ми від нього тоді хочемо? Він знаходиться в постійній реформі, конкурсах, тестуваннях, тиску. А у нього такі ж діти. Це звичайна українська сім'я, вона не інша, вона така ж, як всі. Тільки чомусь їх ризики в кілька разів вищі, але при цьому вони вже заздалегідь погані і зобов'язані працювати взимку і влітку в собачій «будці», - констатує він.

Під кінець Шуцький окреслив три кроки, які необхідно здійснити, щоб виправити ситуацію на митниці.

«Всього лише три кроки. 1. Змінити відсутність контакту суб'єкта з митником. 2. Вивести все оформлення на кордон. 3. Дати соцпакет. І у нас буде зовсім інша історія. Ми зможемо залучити молодих людей, які готові працювати», - резюмував він.

Нагадаємо, «Так як було раніше - вже не буде»: Щуцький звернувся до замовників медіа-атак на митницю.