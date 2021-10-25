Політолог Олександр Кочетков заявив, що влада розповідає українцям про якусь іншу реальність, де нібито немає жодних проблем і уряд ніколи не помиляється.

Про це він розповів у своєму блозі.

За словами ведучого, чинна влада в Україні намагається всіляко відволікати увагу народу від реальних проблем, створюючи для нього віртуальний всесвіт, де і уряд не помиляється, і живеться загалом добре. «Ті, хто стали владою, вихідці з шоу-бізнесу, де головний принцип здаватися, а не бути, мають намір нав'язати українському народу придуману в політичних цілях красиву вигадку, фантазію і брехню», - пояснює він.

Тим не менш, зауважує Кочетков, історія та психологія вже довели, що масово змінити свідомість можна лише на обмежений період часу. «Окрема людина і соціум здатні відчувати, що все погано, але вірити, що все добре і відчуття обманюють. У Росії державна пропаганда є божественною урино-офтальмологією», - каже політолог.

Як він зазначає, у Росії така віртуальна реальність, створена владою, здобула впевнену перемогу. Зокрема тому, пояснює Кочетков, що там все насильно контролюють силові структури. Натомість в Україні, підкреслює експерт, ситуація інша: тут силовики не наважуються воювати з громадськістю.

Як повідомляла Politeka, Кочетков пояснив, у чому різниця між проблемами простих людей і політиків при владі.

Також Politeka писала про те, що Кочетков розповів, як прибрати з влади політиків, які не виконують свої обіцянки.