Скандальний російський політик Володимир Жириновський розповів, як Росія повинна була вчинити з колишніми радянськими республіками

Як передає Politeka.net, свою думку він повідомив в соцмережах.

На його думку, , що після розпаду СРСР Росії слід було по-іншому повести себе по відношення з отримали незалежність республіками.

«В СРСР за рахунок російського народу містилися всі національні окраїни. Треба було залишити їм аграрний сектор а всю промисловість, транспорт і інші багатства концентрувати в російських регіонах. Тоді ніхто не пішов з-під влади Москви, а Росія жила б багатшими і краще», заявив він.



Раніше ми повідомляли, що скандальний російський політик Володимир Жириновський знову заговорив про зміну русла Дніпра.

Після цього, за його словами, окупований Крим отримає стільки прісної води, що захлинеться нею.

Маразматичная загроза депутата нелегітимною Держдуми прозвучала в ефірі пропагандистської програми 60 хвилин телеканалу " Росія 1.

Що стосується решти території України, то її Жириновський загрозливо погрожував втопити в крові за протистояння агресору на Донбасі.

За словами несамовитого російського депутата, українці захлинуться ріками крові за тих убитих росіян, Донбас, Луганськ.

Також раніше повідомлялося, що російський пропагандист Сергій Кургінян заявив, що без русифікації України нібито приречена на здичавіння.

Таку маячню можна було почути в ефірі пропагандистського ток-шоу «Вечір з Володимиром Соловйовим».

За його словами, якщо в Україні не проводити русифікацію, вона просто-таки приречена здичавіти, і в особливості це стосується її західних областей.

Нагадаємо, що Жириновський в приступі істерики «зменшив» Україну до трьох міст

Як повідомляла Politeka, Жириновський знайшов винних всіх бід Росії в Україні і поплатився.

Також Politeka писала, що екс-бойовик «ДНР» повернувся в Україну і розкрив всю правду про ОРДЛО.