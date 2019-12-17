Питання з транзитом російського газу через територію України доведеться вирішувати в будь-якому сценарії

Як передає Politeka.net, таку думку на своїй сторінці у Facebook висловив військовий експерт і блогер Ель Мурид.

Так він прокоментував заборону на будівництво Північного потоку–2, причиною чого стали птиці.

А саме маршрут прокладки труб проходить через зимовища пернатих на узбережжі.

"З урахуванням того, що в Німеччині надзвичайно сильні позиції "зелених", дозвіл буде проходити через досить палкі дебати. Правда, коли справа стосується грошей, то зазвичай "зелені" починають проявляти патріотизм і злегка закривати очі. А тут не просто гроші, а великі гроші, так що у канцлера Меркель можуть знайтися аргументи", - вважає експерт.



Але всупереч всьому, він зазначив, що здача СП - 2 в будь-якому випадку не станеться в терміни, а це вже і підштовхує до питання транзиту газу через Україну.



"Поки в цьому питанні неясного більше, ніж певного. Тепла зима дозволяє буцатися досить довго - запасів газу при таких температурах може вистачити до березня. Але і в березні СП-2 навряд чи буде запущений, навіть на половинну потужність. Так що питання з транзитом вирішувати доведеться в будь-якому сценарії", - уклав він.

Раніше ми повідомляли, що під час "Нормандської зустрічі" президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що Україна може купувати газ на 25% дешевше, якщо домовиться з Росією про "спільної чесної роботи".

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