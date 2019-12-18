Німеччина сказала своє останнє слово про можливість транзиту російського газу через Україну

Як передає Politeka.net, таку думку на своїй сторінці у Facebook висловив військовий експерт і блогер Ель Мурид.

За його словами, інтерес в даному питанні у Німеччині цілком очевидний.

Також він порівняв канцлера Німеччини Ангелу Меркель з мером міста, до якого прийшла місцева братва (Росія) з вимогами.

" Логіка мерії в такому випадку проста - будуйте, пацани, допоможемо, чим можемо. Але чим ближче закінчення будівництва, тим більше проблем створюється новим гілках в обмін на зняття попереднього вимоги про закриття діючої гілки", - поділився прекрасним порівнянням експерт.

Також він підкреслив, що Німеччина вже дала чітко зрозуміти Росії, що газового транзиту через Україну бути.

"Мабуть, кремлівські пацани думали, що вона буде байдуже дивитися на закриття транспортного коридору поставки колоніального сировини. Ну логічно ж - дві нові гілки метро всяко краще ніж одна стара. А позиція Німеччини інша: дві нові гілки і одна стара набагато краще ніж два нових. А ось до такої думки братки не додумалися - у них думательный рефлекс розвинений гірше, ніж хапальний", - уклав він.

Також, у Володимира Путіна знову заговорили про продовження транзиту газу через територію Україну, але висунули деякі умови.

За словами Пєскова, транзит російського газу через Україну можливий тільки при економічної та комерційної доцільності для монополіста "Газпрому".

Соратник Володимира Путіна також додав, що переговори про продовження транзиту між Україною і Росією тривають досі. Крім цього, Дмитро Пєсков вирішив нагадати слова Володимира Путіна про те, що навіть при диверсифікації шляхів поставок енергоресурсів споживачам Європейського Союзу "російська сторона готова продовжувати далі транзитувати газ через територію України".

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