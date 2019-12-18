Санкції США проти російського газопроводу» Північний потік-2» нададуть позивное вплив для України і стануть негативними для РФ

Таку думку висловив політолог Кирило Сазонов для Site.ua 

За його словами, хоч американці й запізнилися з таким кроком, він може принести і прекрастные наслідки для України.
"Вся справа в тому, що під ці санкції підпадає безліч російських компаній, що конкурують з українськими на світовому ринку, в тому числі, і в США. На практиці це означає, що американські санкції погіршують фінансове становище Російської Федерації. При цьому для української промисловості вони відкривають нові горизонти", - зазначає політолог.

Крім того, він зазначив, що санкції стали результатом того, що Київ все-таки зміг переконати американських політиків в наявності політичних ризиків в російських газопроводах, що прокладаються в обхід України.

"Звичайно, на це пішло 3 роки. Але зате швидко санкції навряд чи знімуть, зате їх розширення цілком ймовірно", - уклав він.

санкции, РФ

Раніше прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що  введені США санкції проти газопроводу «Північний потік — 2» говорять про недобросовісної конкуренції і порушення міжнародного права.  

За словами військового експерта і блогера Ель Мурида, на офіційному рівні не прийнято висловлювати позицію за третю сторону. Це ознака або непрофесіоналізму, або відсутності аргументів.

"Подібного роду застереження виглядають дуже непрофесійно, хоча Путін вже виписав своєму прес-секретарю безстрокову індульгенцію, відкрито закликавши не особливо звертати увагу на те, що він там висловлює. Як витончено висловився на вуличному сленгу (яким він досконало володіє з дитинства) наш президент (Путін - ред.) - "пургу несе", - зазначив експерт.

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