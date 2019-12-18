"Вся справа в тому, що під ці санкції підпадає безліч російських компаній, що конкурують з українськими на світовому ринку, в тому числі, і в США. На практиці це означає, що американські санкції погіршують фінансове становище Російської Федерації. При цьому для української промисловості вони відкривають нові горизонти", - зазначає політолог.

Крім того, він зазначив, що санкції стали результатом того, що Київ все-таки зміг переконати американських політиків в наявності політичних ризиків в російських газопроводах, що прокладаються в обхід України.





"Звичайно, на це пішло 3 роки. Але зате швидко санкції навряд чи знімуть, зате їх розширення цілком ймовірно", - уклав він.





Раніше прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що введені США санкції проти газопроводу «Північний потік — 2» говорять про недобросовісної конкуренції і порушення міжнародного права.



За словами військового експерта і блогера Ель Мурида, на офіційному рівні не прийнято висловлювати позицію за третю сторону. Це ознака або непрофесіоналізму, або відсутності аргументів.