Санкції США проти російського газопроводу» Північний потік-2» нададуть позивное вплив для України і стануть негативними для РФ
Таку думку висловив політолог Кирило Сазонов для Site.ua
За словами військового експерта і блогера Ель Мурида, на офіційному рівні не прийнято висловлювати позицію за третю сторону. Це ознака або непрофесіоналізму, або відсутності аргументів.
"Подібного роду застереження виглядають дуже непрофесійно, хоча Путін вже виписав своєму прес-секретарю безстрокову індульгенцію, відкрито закликавши не особливо звертати увагу на те, що він там висловлює. Як витончено висловився на вуличному сленгу (яким він досконало володіє з дитинства) наш президент (Путін - ред.) - "пургу несе", - зазначив експерт.
Аномальна погода накриє Україну, зима знову здивує: до чого готуватися
Лобода приголомшила кадрами з новорічної фотосесії з дочкою: "Смачна, як панчик"
Басков показав свої хороми і дико зганьбився, росіяни в істериці: «Пан! Нам так не жити»
Нікітюк і Седокова помірялися своїми достоїнствами без білизни: "гарячі штучки"
Нагадаємо, рукостискання Зеленського і Путіна: сталося непередбачене.
Як повідомляла Politeka, Путін з кортежем влаштував переполох в Парижі, про таке Зеленський і не мріяв.
Також Politeka писала, що у мережі висміяли поява Путіна на Нормандському саміті.