Політтехнолог і маркетолог Михайло Шпир назвав ключовий момент для розуміння нових санкцій РФ

В постанові російського уряду повідомляється, що РФ оголошує санкції "за недружні дії". Про це Михайло Шпир заявив на своїй сторінці Facebook.

За словами політтехнолога, саме ворожі відносини стали ключем розуміння введених санкцій.

Шпір впевнений - Москва вже не може терпіти ігри в підкидного мазепу". Зараз в Росії ділять українських політиків на Віктора Медведчука і його команду, а також тих, хто "морочить голову", розповідаючи про непорушну дружбу.

У підсумку Москва веде співпрацю тільки з Віктором Медведчуком і з тими, на кого він вкаже. Тому керівництво Газпрому, прем'єр-міністр Дмитро Медведєв і президент РФ Володимир Путін домовляються з Медведчуком з питань газу та інших стратегічних тем.

Геннадій Труханов, Євген Мураєв - вважаються в Кремлі ворогами, як і майданні політики Андрій Парубій, Арсен Аваков, Дмитро Ярош, Арсеній Яценюк та інші.

Нагадаємо, 17 грудня цього року російський уряд видалив з санкційного списку нардепа від "Опозиційної платформи - За життя" (ОПЗЖ) Юлія Іоффе та гендиректора телеканалу "112 Україна" Єгора Бенкендорфа. І в цей же час влада включила в список дев'ять депутатів одеської міськради, яких медіа пов'язують з мером Одеси Геннадієм Трухановим.

Нагадаємо, ще 1 листопада минулого року в РФ затвердили список санкцій щодо 322 фізосіб і 68 українських компаній.

А 25 грудня уряд РФ додав до переліку ще приблизно 200 осіб, включаючи зазначених: Андрія Парубія, Арсенія Яценюка, Геннадія Труханова, Євгена Мураєва.