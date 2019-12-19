Володимир Путін несподівано висловився про президента України, у свою чергу, щоправда раніше – Володимир Зеленський змусив кремлівського очільника задуматися і, цитуємо, «насторожитися»

Президент РФ заговорив про свого українського колегу Володимира Зеленського в «позитивному ключі». Чи є заява, висловлена у формі думки в якості відповіді журналістам, черговим політичним «прийомом» кремлівського очільника – покаже час. Але вже зараз політологи «засурмили» про те, що зустріч президентів країн раніше у Парижі хоч і не виправдала очікувань багатьох, все ж, залишає надію на те, що проблеми Донбасу поступово почнуть вирішуватися. Разом з тим, українська сторона на тему «Мінська» націлена на редакцію угод, що абсолютно «незрозуміло» Кремлю.

Так на своїй щорічній прес-конференції, яка пройшла цього року 19 грудня у Москві, Володимир Путін заявив, що заява Володимира Зеленського щодо редакції окремих пунктів Угод його насторожила.

Про це пише Politeka.net:

«Мене насторожила заява Зеленського після того, як він виїхав з Парижа, що можна було б переглянути Мінські угоди. Але так ситуація може зайти у повний глухий кут. Адже ключ угод — закон про особливий статус Донбасу, який повинен бути доданий до Конституції України», - сказав Путін у четвер в ефірі.

На думку президента РФ, «українська влада, здається, цього (закон про особливий статус Донбасу і його додавання в Конституцію – ред.) не хоче. Це насторожує», - додав він.

Також журналісти в ході прес-конференції цікавилися, яку думку склав Володимир Путін про Володимира Зеленского. Як відомо, лідери країн зустрічалися в Парижі, 9 грудня, вперше:

«Що ви думаєте про президента Володимира Зеленського?», - поставив російський журналіст питання, на що Путін тривало відповів:

«Я завжди ухиляюся від відповіді на такі питання. Вважаю некоректним для себе відповідати на ці питання, даючи характеристики своїм колегам. Якщо ви звернули увагу, я навіть колишнім лідерам відповідних країн, що пішли зі своїх постів, ніколи характеристики не даю». Кремлівський голова також додав, що вважає коректним давати характеристики історичним особистостям:

«…Це можна зробити. Щодо сучасників, то язик не повертається. У когось є і переваги, є якісь мінуси. Але коли люди потрапляють на такі місця, це означає, що вони пройшли все-таки якийсь дуже серйозний відбір, це як мінімум», - сказав він.

Нагадаємо, 13 грудня президент України Володимир заявив, що в Мінські угоди мають намір внести зміни. Зокрема, Україна хоче торкнутися питання децентралізації, що, цитуємо «не суперечить самим домовленостями»:

«Думаю, що мені вдалося в цьому питанні переконати Німеччину і Францію, і це вже дуже добре. Що стосується Росії – буде складно. Всі бачили – в цьому питанні буде теж дуже-дуже складно», – заявляв раніше Зеленський в ефірі.

Нагадаємо також, переговори Володимира Зеленського та Володимира Путіна у Парижі раніше прокоментував Арсен Аваков. Він, зокрема, заявив, що є ряд питань, за якими глави держав так і не зуміли прийти, так би мовити, до спільного знаменника.

Так за словами Міністра внутрішніх справ України, Володимир Зленеский публічно осадив Сергія Лаврова за його поведінка під час обговорення ситуації на лінії зіткнення.

«І пан Лавров, припиніть кивати головою! Не треба кивати головою! Так, я знаю ваше прізвище! На відміну від вас, я обійшов усі ці місця на кордоні своїми ногами. Тому не треба кивати головою, що ви тут всі знаєте…», - передав слова Зеленського міністр.



Раніше ми повідомляли, що на саміті «Нормандської четвірки» президент Володимир Зеленський буквально відшив російського голову Володимира Путіна з питань по Донбасу.

Зеленський і Путін не зуміли домовитися про розведення сил і засобів на окупованому Донбасі і виведення звідти російських військ. Однак, лідеру України та країни-агресора вдалося домовитися про розведення сил і засобів в трьох нових ділянках на Донбасі.

У той же час уточнимо, що на переговорах було досягнуто домовленості про обмін полоненими. Вони будуть у форматі «всіх на всіх» і відбудуться не пізніше 31 грудня.

Нагадаємо, рукостискання Зеленського і Путіна: сталося непередбачене.

Як повідомляла Politeka, Путін з кортежем влаштував переполох в Парижі, про таке Зеленський і не мріяв.

Також Politeka писала, що у мережі висміяли поява Путіна на Нормандському саміті.