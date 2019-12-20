Президент країни-агресора Володимир Путін продовжує заявляти, що українці, росіяни і білоруси - нібито один народ
Як передає Politeka.net, маревну заяву він зробив під час вчорашньої прес-конференції в Москві.
За його словами, першим, хто заговорив про українців як про окремий етнос, був нібито польський граф Станіслав Потоцький в XVIII столітті.
Журналіст, який був присутній на прес-конференції, попросив Володимира Путіна дати оцінку міжнаціональних відносин Росії.
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Глава Кремля вирішив дотримуватися пропагандистської лінії і заявив, що між РФ і Україною є "суперечка" з приводу української ідентичності.
"Є українська ідентичність. Так, вона сформована. Хто був автором? Граф Потоцький, відомий дослідник і вчений, письменник, який вперше заговорив про українців як окремий етнос", – відповів він.
Далі Володимир Путін заявили, що колись нібито були проведені "польські дослідження, за результатами яких "викреслили українців з числа слов'ян".
"Вони стверджували, що це нащадки якихось кочових народів. Але це все – повна нісенітниця, а ми повинні знати істину. Ми повинні розуміти, що на якомусь етапі пройшли такі елементи реальної ідентичності, ми повинні ставитися до цього з повагою. Ми робимо і будемо це робити", – додав Путін, намагаючись знову переконати представників медіа в тому, що українці, росіяни і білоруси - нібито один народ.
Також ми повідомляли про те, що Володимир Путін позитивно відреагував на злиття РФ з Білоруссю. Однак, він не відповів на питання журналіста, чи очолить він в майбутньому союзну державу.
"Рішення про створення союзної держави були правильними. Російський і білоруський народи, як російська та українська – одне і те ж", – заявив він.
"Те, що з Білоруссю відбувається духовне зближення – я радий цьому. Але основоположні рішення не реалізовані. Багато зроблено в рамках Євразійсько-економічного союзу", - резюмував Путін на прес-конференції.
Нагадаємо, Цимбалюк загнав Путіна в кут головним питанням про Донбасі.
Як повідомляла Politeka, Путін публічно зірвався на великій прес-конференції.
Також Politeka писала, що у мережі висміяли поява Путіна на Нормандському саміті.