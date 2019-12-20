Президент Росії Володимир Путін серйозно стурбований можливістю правити країною нескінченно



Як передає Politeka.net, таку думку на своїй сторінці у Facebook висловив військовий експерт і блогер Ель Мурид



Коментуючи підсумки прес-конференції президента РФ він виділив єдиний важливий момент.



За його словами, Путін раптом перейнявся тим, що треба б подумати і прибрати обмежувальну формулювання "підряд" при обранні одного і того ж президента країни кілька разів.

"Що можна трактувати безкрайньо широко: буде остаточно заборонено займати посаду президента більше двох разів або скасують саме обмеження на два терміни, і тепер можна буде сидіти в кріслі до смерті", - вважає експерт.

Також він підкреслив, що путінське оточення серйозно розглядає план "Б", за яким вождь і учитель отримає право висуватися необмежену кількість разів.

"Формально Путін сказав, що потрібно усунути можливість повторного подвійного обрання, як це сталося з ним, але ми чудово розуміємо, що якщо в Держдуму надійде вказівка - вона змінить конституцію строго під технічне завдання: прибрати обмеження на два строку зовсім. Чим створить можливість для Путіна нескінченно прощатися, але нікуди не йти", - уклав він.



Раніше журналіст Денис Казанський заявив, що президент Росії Володимир Путін зацікавлений у руйнуванні незалежності України.

За його словами, це заява цілком однозначне. І воно означає, що претензії Росії на українські території нікуди не поділися.



Раніше ми писали, російський президент Володимир Путін під час великої прес-конференції голосно висловився про параді з нагоди 75-річчя закінчення війни. 19 грудня проходить щорічна конференція гаранта РФ. Під час заходу піднялася тема значення Другої світової війни, зокрема для країн колишнього СРСР. За словами президента РФ, країни які не погодилися брати участь у параді з нагоди свята, зробили свій вибір. Володимир Путін вважає, що представники держав, які не приїдуть на парад з-за особливостей міждержавних стосунків роблять помилку. Нагадаємо, Цимбалюк загнав Путіна в кут головним питанням про Донбасі.

Як повідомляла Politeka, Путін публічно зірвався на великій прес-конференції.

Також Politeka писала, що у мережі висміяли поява Путіна на Нормандському саміті.