Президент России Владимир Путин серьезно озаботился возможностью править страной бесконечно



Как передает Politeka.net, такое мнение на своей странице в Facebook выразил военный эксперт и блогер Эль Мурид



Комментируя итоги пресс-конференции президента РФ он выделил единственный относительно примечательный момент.

"Это был вопрос о редактировании конституционного положения об ограничении срока пребывания на посту президента. Все остальное было унылой рутиной и тягостным ритуалом. Ну вот положено провести раз в год под ёлочку пресс-конференцию - её и проводят", - отмечает он.



По его словам, Путин вдруг озаботился тем, что надо бы подумать и убрать ограничительную формулировку "подряд" при избрании одного и того же президента страны несколько раз.

"Что трактовать можно безбрежно широко: будет окончательно запрещено занимать пост президента более двух раз или отменят само ограничение на два срока, и теперь можно будет сидеть в кресле до смерти", - считает эксперт.

Также он подчеркнул, что путинское окружение всерьез рассматривает план "Б", по которому вождь и учитель получит право выдвигаться неограниченное число раз.

"Формально Путин сказал, что нужно устранить возможность повторного двойного избрания, как это произошло с ним, но мы прекрасно понимаем, что если в Госдуму поступит указание - она изменит конституцию строго под техническое задание: убрать ограничение на два срока совсем. Чем создаст возможность для Путина бесконечно прощаться, но никуда не уходить", - заключил он.

Напомним, Цимбалюк загнал Путина в угол главным вопросом о Донбассе.

Как сообщала Politeka, Путин публично сорвался на большой пресс-конференции.

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