Росія тимчасово закрила Керченську протоку для судів
Як повідомляє Politeka, про це на своїй сторінці у Фейсбук розповів голова наглядової Ради Майдану закордонних справ Андрій Клименко з посиланням на моніторингову групу "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень".
Відомо, що протоку буде закрито на 4 дні. Імовірно це пов'язано із запланованим візитом президента Росії Володимира Путіна в аннексированный Крим.
«20.12.2019 Мінтранс РФ от просто взяв і фактично перекрив рух по Керченській протоці на чотири дні - від 21 до 24.12.19. Чому? Тому, що 23-го сам президент РФ поїде на паровозі через міст, а 24-го поїде перший поїзд», - розповів Клименко.
У свою чергу, в російському Міністерстві транспорту стверджують, що закриття протоки пов'язано з технологічними роботами.
Ефектна красуня з Квартал 95 похвалилася вигинами без білизни: "Магічна фотка"
Гаряча Тодоренко засвітила зайве в майці без білизни: "Божечки, яка..."
Головне за ніч: доленосний договір з РФ, гуляння «слуг народу» з Зеленським і допомога США
Кароль з'явилася на модній презентації без білизни, гарячі кадри: "Ого, виріз аж до пупка!"
Раніше ми писали про те, що питання нині окупованого Криму ніколи не буде вважатися закритим, адже півострів потрібен країні-агресору для того, щоб панувати в Середземному морі.
Про це заявив начальник Генштабу і головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак.
Він зазначив, що повернення аннексированого Криму до складу України можливе, але лише за умови міжнародної солідарності. Однак спочатку Захід має нарешті усвідомити, навіщо РФ в першу чергу захопила Кримський півострів.
Руслан Хомчак стверджує, що РФ робить все можливе, щоб позиціонувати мало не як російські внутрішні води не тільки Азовське море, але і весь Чорноморський басейн. І, як він зазначив, саме на це ні Україна, ні її партнери ні в якому разі не повинні закривати свої очі.
Нагадаємо, українцям показали, що буде з Донбасом на прикладі повернутих кораблів.
Як повідомляла Politeka, повернення кораблів обернулося скандалом, спливли деталі ганьби росіян.
Також Politeka писала, що Крим буде українським, Путіну не залишать вибору: розкрито головну умову.