Росія тимчасово закрила Керченську протоку для судів

Як повідомляє Politeka, про це на своїй сторінці у Фейсбук розповів голова наглядової Ради Майдану закордонних справ Андрій Клименко з посиланням на моніторингову групу "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень".

Відомо, що протоку буде закрито на 4 дні. Імовірно це пов'язано із запланованим візитом президента Росії Володимира Путіна в аннексированный Крим.

«20.12.2019 Мінтранс РФ от просто взяв і фактично перекрив рух по Керченській протоці на чотири дні - від 21 до 24.12.19. Чому? Тому, що 23-го сам президент РФ поїде на паровозі через міст, а 24-го поїде перший поїзд», - розповів Клименко.

У свою чергу, в російському Міністерстві транспорту стверджують, що закриття протоки пов'язано з технологічними роботами.

Раніше ми писали про те, що питання нині окупованого Криму ніколи не буде вважатися закритим, адже півострів потрібен країні-агресору для того, щоб панувати в Середземному морі.

Про це заявив начальник Генштабу і головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак.

Він зазначив, що повернення аннексированого Криму до складу України можливе, але лише за умови міжнародної солідарності. Однак спочатку Захід має нарешті усвідомити, навіщо РФ в першу чергу захопила Кримський півострів.

Руслан Хомчак стверджує, що РФ робить все можливе, щоб позиціонувати мало не як російські внутрішні води не тільки Азовське море, але і весь Чорноморський басейн. І, як він зазначив, саме на це ні Україна, ні її партнери ні в якому разі не повинні закривати свої очі.

Нагадаємо, українцям показали, що буде з Донбасом на прикладі повернутих кораблів.

Як повідомляла Politeka, повернення кораблів обернулося скандалом, спливли деталі ганьби росіян.

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