Народний депутат Віктор Медведчук зміг витягнути з в'язниць більше десяти невинних людей

Про це повідомив колишній політв'язень, правозахисник і  дисидент Семен Глузман. 

Політик звільняв людей ще у 2000-их роках, коли президентом був Леонід Кучма, повідомляється у програмі «Народ проти» на телеканалі ZIK.

У зазначений час главою адміністрації гаранта був саме Медведчук. За словами колишнього політв'язня, як голова адміністрації, той не повинен був займатися питаннями порятунку людей. Однак Віктор Медведчук зробив це - він допоміг більше десяти людям з тюрми. Звільнені досі вдячні нардепу. 

Нагадаємо, члени фракції «Опозиційна платформа – За життя» (ОПЗЖ) повідомили, що Віктор Медведчук звільнив сотні військовополонених без сприяння попередньої і нинішньої української влади.

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