Нардеп Нестор Шуфрич не соромився позувати поруч з убитими рідкісними тваринами

Скандальні кадри були опубліковані в Twitter-акаунті Tigrenlion, який виступає за заборону полювання, передають Букви.

Варто відзначити, що сам народний депутат Нестор Шуфрич ці фотографії никогдла не публікував.

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Їх можна було побачити на порталі компанії Thormählen & Cochran Safaris, клієнтом якого був Нестор Шуфрич орієнтовно в 2015 році.

На одному зі знімків нардеп позує поряд з убитою рідкісної антилопою орікс. Підпису сказано, що тварину вбили під час полювання в пустелі Калахарі.

На інших фотографіях можна побачити інші "трофеї" Нестора Шуфрича під час полювання в Африці: рідкісний чорний носоріг, бура гієна, антилопа гну і леопард.

Подібна витівка розлютила українців у соцмережах, які залишили десятки гнівних коментарів.

"Хто б з Шуфричем так сфотографувався?", "Тільки м*ндоны можуть вбивати заради забави", "Виродок!", "Звідки у простого депутата близько тисяч 100$ за ліцензію на носорога? І на інших животинок?", "О, так він у нас снайпер! Відправте його на лінію дотику - нехай віддасть борг батьківщині!", "П**дець, просто п**дець. Бідні тварини, їх вбила двоногий особина з України", "заради Забави - вбивають тільки виродки!", - пишуть вони у коментарях під публикацией.

Сам народний депутат Нестор Шуфрич поки ніяк не відреагував на гучний скандал.

Раніше ми розповідали про те, що Нестор Шуфрич зчепився з Петром Порошенко в Раді. Перепалка сталася наприкінці серпня, а приводом стало висловлювання нардепа Максима Бужанського.

Бужанський запитав Рябошапку, чи готовий він давати хід справ, в яких фігурує прізвище екс-президента Петра Порошенка. У свою чергу Петро Порошенко заявив, що винних в Україні визначає суд, а не прокуратура, і вже тим більше не народні депутати в Раді.

Шуфрич ж після цього пообіцяв, кожний виступ у парламенті закінчувати словами «А Петро Олексійович серед нас».

У Порошенка після цих слів практично почалася істерика. Він дуже емоційно відповів, яскраво жестикулюючи, але все-таки приструнив Шуфрича.

Нагадаємо, Шуфрич отгреб по повній в перший день роботи Ради: «Живого місця немає на ньому».

Як повідомляла Politeka, доля Зеленського залежить від Порошенка, спливли несподівані деталі: «Приречений на …».

Також Politeka писала, що Шуфрич зчепився з Разумковим в новій Раді: українці лютують, «як на базарі».