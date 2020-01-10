В НАБУ на ім'я його керівника Артема Ситника подано депутатське звернення про декларування завідомо недостовірних даних нардепом Остапом Єднаком

Згідно з текстом звернення, народному депутату Роману Іванісову, як члену Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики, надійшла інформація про те, що Єднак, вніс у декларацію за 2017 рік недостовірні дані. При цьому він же на сьогодні бере участь у конкурсі на посаду першого заступника голови Державного агентства лісових ресурсів України, пише Politrada.

У зверненні йдеться, що Єднак "забув" внести в декларацію, як дохід, суму у розмірі 1 млн. 22 тис. 857 гривень (що становить 37 755 доларів).

Також нардеп не вказав у декларації суми компенсацій, отриманих від приймаючих сторін внаслідок його закордонних відряджень. У травні з робочим візитом він побував у Литві, у червні - у Франції, а в грудні 2017 року - в США.

"На нашу думку, порушення було зроблено свідомо. Так як Єднак неодноразово виступав у ЗМІ з роз'ясненнями щодо порядку та правил заповнення декларації, а також одним з перших серед народних обранців подав декларацію...", - йдеться в тексті звернення.

Крім того, Єднак та члени його сім'ї у розділі "Цінні папери" не вказали вартість цінних паперів за договорами купівлі-продажу майнових прав на квартиру, інформація про яку позначено в його декларації за 2017 рік.

Що стосується нерухомості, то в вищезгаданій декларації відсутні дані про квартири, будинки чи кімнати, які використовувалися б Єднаком та його сім'єю для проживання.

Іванісов підсумував, що на його думку, ці відомості підпадають під ознаки кримінального правопорушення, визначені статтею 366 КК України. Слідуючи з цього, від голови НАБУ Артема Ситника вимагають перевірити наведені у зверненні факти.

Нагадаємо, Єднак відомий як співвласник одного з найбільших гравців на ринку лісу ТОВ «Інтервудкомерц», пише Znaj.ua. Спеціалізація його компанії - пиломатеріали з бука, ясена та дуба.

Нардеп засвітився у гучному скандалі, пов'язаному з незаконною вирубкою українського лісу. Так, австрійська організація Addendum Investigativ провела міжнародне розслідування, що стосується незаконної вирубки, і Єднак є одним з головних фігурантів.

Розслідувачі з'ясували, що скандально відомий харківський лісник Віктор Сиса (погорів на вирубку лісу і хабарі у 100 тис. доларів детективам НАБУ) налагодив нелегальну заготівлю і збут деревини фірмами-експортерами «Тайфун» і «Цунамі». У матеріалах розслідування згадується депутат парламенту, який намагався зірвати слідство, але його ім'я не називають.

Однак, є цікавий факт. Фірма «Тайфун» розташована поруч з місцем проживання і роботи тільки одного депутата - Остапа Єднака, що абсолютно випадково підтримує тісні дружні стосунки і з господарем «Цунамі» Русланом Деречинським.

Встає резонне питання, чому Єднак, відомий своїми махінаціями з лісом та порушенням антикорупційного законодавства, готується зайняти високий пост у Держагентстві лісових ресурсів? До речі, його кандидатуру на цю посаду лобіює поточний прем'єр Олексій Гончарук...