У березні 2019 року український народний обранець Єднак Остап опублікував дані про свої доходи за минулий рік

Разом зі своїми батьками він володіє восьми земельними ділянками у Львівській області. Загальна площа — дванадцять тисяч квадратних метрів.

Батьку і матері народного депутата восьмого скликання належить чотири магазину у Бродах на Львівщині. Там же у батька Остапа Еднака є житловий будинок в п'ятдесят один квадратний метр.

В Умані Черкаської області в матері екс-парламентарія є квартира в шістдесят шість квадратних метрів.

Сам Остап Єднак володіє дачним будиночком у п'ятдесят вісім квадратних метрів в селі Конюшков у Львівській області. У Києві він орендує квартиру в п'ятдесят шість “квадратів”.

Політик задекларував два об'єкта незавершеного будівництва: квартири та нежитлове приміщення в селі Зазим'я на Київщині, власником якого є третя особа.

Власного автомобіля в Остапа Еднака немає. Він їздить по довіреності на Subaru Legacy 2008 року випуску. Батько політика має Volkswagen T4 2002 року випуску.

За 2018 рік політик заробив більше мільйона гривень. Загальний дохід від підприємницької діяльності батьків і дружини народного обранця восьмого скликання склав трохи менше двох мільйонів гривень.