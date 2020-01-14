Президент намагається побудувати в Україні авторитарну систему управління

Про це в кулуарах Верховної Ради заявив народний депутат, голова Політради партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктор Медведчук, коментуючи президентський законопроект про децентралізацію влади. (Щоб переглянути відео - проскрольте вниз)

Він зазначив, що законопроект «Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)» націлений на впровадження диктаторських функцій управління державою.

«Ви знаєте, це вже історія з пригодами щодо децентралізації. Перше, що я хочу сказати: не йдеться про децентралізацію. Я як людина, яка є фахівцем у питаннях конституційного права, можу сказати, що мова йде як раз про централізацію влади і про вибудовування авторитарної системи управління або диктаторських функцій управління державою. І природно, цього допускати не можна», – зазначив Віктор Медведчук.

Нардеп звернув увагу на те, що спочатку депутатами від президентської партії був поданий один проект змін до Конституції України, потім його доповнили, змінили на інший, але він теж буде доповнюватися.

«Як нам кажуть представники комітету з правової політики, на якому вчора розглядався цей, вже другий законопроект про зміни в Конституцію, він теж буде доповнений сьогодні або завтра новими нормами», – розповів Віктор Медведчук.

Політик вважає, що такі метання президентської партії спрямовані на те, щоб під виглядом децентралізації змінити Основний Закон країни в інтересах нинішнього глави держави.

«Все це – свідоцтво одного: зараз влада в особі пана Зеленського, влада, яка представлена в уряді, влада, яка представлена монобільшістю в парламенті, намагається за будь-яку ціну під себе, підкреслюю, змінити Конституцію на шкоду самому процесу децентралізації», – зазначив народний депутат.

Робиться це все з однією метою – щоб сконцентрувати ще раз, будь-якою ціною всю владу в своїх руках, підкреслив Віктор Медведчук.