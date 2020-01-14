Президент пытается построить в Украине авторитарную систему управления

Об этом в кулуарах Верховной Рады заявил народный депутат, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук, комментируя президентский законопроект о децентрализации власти. (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз)

Он отметил, что законопроект «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)» нацелен на внедрение диктаторских функций управления государством.

«Вы знаете, это уже история с приключениями в отношении децентрализации. Первое, что я хочу сказать: речь не идет о децентрализации. Я как человек, который является специалистом в вопросах конституционного права, могу сказать, что речь идет как раз о централизации власти и о выстраивании авторитарной системы управления или диктаторских функций управления государством. И естественно, этого допускать нельзя», – отметил Виктор Медведчук.

Нардеп обратил внимание на то, что сначала депутатами от президентской партии был подан один проект изменений в Конституцию Украины, потом его дополнили, изменили на другой, но он тоже будет дополняться.

«Как нам говорят представители комитета по правовой политике, на котором вчера рассматривался этот, уже второй законопроект об изменениях в Конституцию, он тоже будет дополнен сегодня или завтра новыми нормами», – рассказал Виктор Медведчук.

Политик считает, что такие метания президенсткой партии направлены на то, чтобы под видом децентрализации изменить Основной Закон страны в интересах нынешнего главы государства.

«Все это – свидетельство одного: сейчас власть в лице господина Зеленского, власть, которая представлена в правительстве, власть, которая представлена монобольшинством в парламенте, пытается любой ценой под себя, подчеркиваю, изменить Конституцию во вред самому процессу децентрализации», – отметил народный депутат.

Делается это все с одной целью – чтобы сконцентрировать еще раз, любой ценой всю власть в своих руках, подчеркнул Виктор Медведчук.