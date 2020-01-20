Співробітники Держбюро розслідувань України відкрили кримінальне провадження щодо колишнього голови "Укрзалізниці" Євгена Кравцова та голови наглядової ради УЗ Шевки Аджунера

Як передає Politeka.net, інформація про це, а також документ (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань) з'явилися в Телеграм-каналі "UN - сливи та груші". Відзначається, що вищевказані особи зловживали службовим становищем.

Згідно з документом, виробництво відкрито 27 грудня 2019 року за частиною 2 статті 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем).

"За інформацією наших джерел, Шевки і Кравцов витрачають чималі бюджетні гроші не на підвищення зарплат працівникам УЗ, не на вирішення проблеми зносу рухомого складу підприємства, а на розваги, катаючись на службовому кораблі, замовляючи при цьому кейтеринг сумою від 200 тис гривень і при цьому купуючи за гроші Укрзалізниці елітні сигари і алкоголь, - зазначено в повідомленні Телеграм-каналу. - За нашою інформацією, один такий вихід судна в плавання з забезпеченням розваг обходиться "Укрзалізниці" в середньому на суму від півмільйона гривень за п'ять годин ходу по Дніпру. НЕ хіло так, так?"

Раніше ми повідомляли, незважаючи на те, що контракт Кравцова повинен був закінчитися в 2021, той вирішив піти з поста правління "Укрзалізниці" раніше. Наприкінці минулого року він звернувся до Наглядової ради компанії з проханням припинити контракт у зв'язку з переходом на роботу в публічному державному секторі.

Зазначимо, українці часто нарікають в мережі на умови залізничних перевезень. зокрема, в листопаді 2019 року пасажири поїзда «Рахів-Київ» зіткнулися з черговим «покращення» на "Укрзалізниці".

«Тільки що провідник поїзда 357/358 (Рахів-Київ-Рахів) попросив віддати йому пакети від білизни. «Нічим вугілля закидати», – сказав він. А за 5 хвилин до цього переписував на папірець наші електронні квитки, «бо на чотири вагони тільки один валідатор», - повідомила у соцмережі пасажирка Ольга Омелянчук.

Також жителі країни втомилися скаржитися на "вусатих" попутників. Ми писали, як пасажирка потягу "Одеса -Харків" Олена Семенова заявила у Фейсбук, що намучилася під час поїздки боротися з тарганами.

Нагадаємо, новий ганьба "Укрзалізниці" поставив на вуха українців: "І це Інтерсіті?".

Як повідомляла Politeka, у Києві пасажир "Укрзалізниці" ледь не попрощався з життям: "Вам не допоможуть".