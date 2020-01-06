В одном из вагонов "Интересити" Укрзализныци сняли необычную конструкцию, которую тут же высмеяли в сети

Так, пользователь Вадим Овчар несколько дней назад опубликовал интересное фото, пишет Рoliteka.net. На снимке изобрежена доска, которая подпирает пластиковое кресло в поезде. Чтобы доска не двигалась, к полу и креслу прибили гвозди.

"Укрзализныця, Интерсити! А что теперь скажешь, Elon Musk?", - с иронией написал автор поста.

По словам пользователя, фото было сделано в шестом вагоне поезда направление "Киев-Львов".

За несколько дней пост собрал множество лайков и комментариев.

"Эко", "Жесть, это что реально?))", "Зато коврик есть!!!!", "И билеты по 500 грн. минимум", "тот момент когда не знаешь или плакать, или смеяться", "Ну хорошо что не в самолете))", "Поблагодарит за инновационные технологии))", "В шоке", "А если поезд электричка., Резко остановится то те сидушки вылетают и пассажиры упадут... ", "И это Интерсити?", - написали пользователи сети.

Напомним, в 2020 году в "Укразализныце" собрались ежемесячно повышать стоимость проезда в пассажирских поездах.

Начиная с марта по декабрь 2020 года каждый месяц цена билетов будет расти на 2 процента, что по итогу даст подорожание на 22 процента.

К слову, коснется это всех категорий вагонов, кроме 1-го класса поездов Интерсити+.

Напомним также, что пассажиры плацкартного вагона поезда «Одесса-Харьков сняли шторы, которыми украсили окно туалета. Снимок на странице «Общественный контроль Укрзализныци» в Фейсбуке опубликовал Олег Васильев.

«Туалет-будуар. Поезд Одесса-Харьков», – гласит подпись к фотографии.

Ранее мы писали, что Сергей Наумович поделился фото, сделанным одним из пассажиров пригородного поезда «Запорожье-Бердянск».

Как оказалось под одним из столов выросли настоящие грибы. По предположению некоторых пользователей, это вешенки. Как отметили комментаторы, грибы могли появится из-за прогнивших досок в поезде «Укрзализныци».

«Это прекрасно! Когда просыпаешься утром в поезде Укрзалізниця — Ukrzaliznytsia, а завтрак уже готов…», — подписал фото автор поста.

Напомним, в поезде «Укрзализныци» произошло очередное ЧП, только чудо спасло ребенка.

Как сообщала Politeka, адский поезд Укрзализныци довел украинцев до истерики.

Также Politeka писала, что «Укрзализныця» довела пассажиров до истерики, такого нигде не увидишь.