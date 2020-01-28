Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук во вторник, 28 января, представил мирный план урегулирования кризиса на Донбассе во время встречи с депутатами Бундестага

Об этом сообщает пресс-служба партии.

Так, сперва были попытки восстановить контакты с Россией, а также изучить ситуацию на Донбассе. А 9 декабря во время встречи в «нормандском формате» в Париже были приняты решения, которые разрешили установить мир на Донбассе.

К примеру, стороны согласились с тем, что базовой деятельности формата являются Минские соглашения. А именно – протокол от 5 сентября 2014 года. Также важным документом является меморандум, который был подписан 19 сентября 2014 года, а также «Комплекс мер по выполнению Минских соглашений».

Во время встречи Медведчук также процитировал выдержки из конечного комьюнике парижской встречи.

Политик также акцентировал внимание на том, что в Париже было принято решение до конца декабря 2019 года установить постоянный режим прекращения огня и имплементировать «формулу Штайнмайера», которая касается установления особого статуса неконтролируемых территорий, то есть территорий Донбасса, сначала на временной, а потом (при определенных условиях, являющихся содержанием «формулы Штайнмайера») на постоянной основе. Кроме того, в течение 30 дней открыть дополнительные пункты пропуска на линии соприкосновения и провести до конца года обмен «всех установленных на всех установленных».

Однако все, что было сделано, подчеркнул Виктор Медведчук, – это обмен «всех установленных на всех установленных» (и это действительно важный шаг, который позволил вернуть домой, к родным очень многих людей по обе стороны линии соприкосновения).

Вместе с тем, отметил политик, главные ожидания «и нашей партии, и многих людей в Украине, которые искренне хотят мира и хотят возвращения Донбасса в Украину, а Украины на Донбасс оказались пока нереализованными», хотя после встречи в «нормандском формате» прошло более полутора месяцев.

По мнению Виктора Медведчука, «Парламентское измерение "нормандского формата"» позволит найти тот знаменатель, который поможет мирному урегулированию. Политик особо отметил, что в сложившейся ситуации многое зависит от парламента Украины: именно ВР должна принять те законодательные акты, которые являются основой, фундаментом Минских соглашений. Без их утверждения, убежден украинский парламентарий, невозможно достигнуть мира.

Сегодня, 28 января, в Бундестаге Виктор Медведчук представил немецким парламентариям мирный план по урегулированию кризиса на Донбассе.

Перед началом встречи Виктор Медведчук и депутат Бундестага Робби Шунд возложили цветы к мемориалу советским воинам, павшим на полях сражений во время Великой Отечественной войны.

Напомним, 23 января 2020 года в Сенате Франции также состоялась презентация «Парламентского измерения "нормандского формата"» для депутатов верхней и нижней палат французского парламента. Как известно, в июле 2019 года Виктор Медведчук презентовал в Европарламенте «мирный план» по урегулированию ситуации на Донбассе. На этой презентации присутствовали представители всех фракций, представленных во вновь избранном Европейском парламенте.

Идея межпарламентского диалога ‒ диалога между парламентариями Украины, России, Германии и Франции ‒ получила высокую поддержку президента России Владимира Путина и председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Володина во время их личных встреч с Виктором Медведчуком в декабре 2019 года.