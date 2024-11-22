У Кривому Розі без тепла залишилися 934 житлові будинки, одинадцять медустанов, у тому числі Криворізька міська лікарня №16, де працює стаціонар.

43 заклади освіти, Територіальний центр соціального захисту теж без опалення, про це у Facebook повідомило Міністерство розвитку громад та територій України.

Близько 110 000 жителів залишаються без опалення, повідомляється, що Міністерство розвитку громад і територій доручило підготувати екстрений план відновлення теплопостачання у Кривому Розі.

Крім того, проведено екстрену нараду щодо критичної ситуації з опалювальним сезоном 21 листопада.

Мінрозвитку наголосило, що усі служби повинні діяти максимально ефективно, щоб розв’язати проблему з опаленням у найкоротші строки.

Нагадаємо, на ранок 22 листопада у Кривому Розі зросла кількість поранених через обстріл РФ, який стався минулої доби.

Через удар росіян по Кривому Рогу на ранок 22 листопада до 32 зросло число поранених через обстріл РФ днем раніше.

Двоє людей - у важкому стані, про це повідомив у Telegram голова Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула.

"До 32 зросла кількість постраждалих від удару, з них 2 дітей", - йдеться у повідомленні.

За даними Вілкула, у лікарнях перебуває 12 людей, серед яких одна дитина.

"Двоє дорослих у тяжкому стані. Всім надається вся необхідна допомога", - додав Вілкул.

Нагадаємо, 21 листопада ворожі війська атакували Кривий Ріг Дніпропетровської області.

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