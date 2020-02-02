Колишній глава Одеської обладміністрації Михайло Саакашвілі назвав головну загрозу для української держави

Україна може розпастися на п'ять окремих держав. Про це заявив Саакашвілі під час інтерв'ю на телеканалі 112 Україна, передає Politeka.

"Будуть не просто злодії, буде сепаратизм, буде реально Україна розпадатися", - упевнений грузинський політик.

Також він додав, що олігархи в Україні "обросли грошима і приватними арміями". Саакашвілі зазначив, що вони не підуть просто так, а готують інфраструктуру для того, щоб країна перетворилася на п'ять окремих.

Раніше ми повідомляли, що Верховний суд України прийняв остаточне рішення про законність висилки Міхеїла Саакашвілі в Польщі в 2018 році.

Спочатку Саакашвілі подав у суд касаційну скаргу у справі про його позові до Адміністрації Державної прикордонної служби України, Державної міграційної служби України, Міністерства внутрішніх справ України. Він намагався домогтися того, щоб його вигнання з України у лютому 2018 року було визнано неправомірним. Зазначимо, що тоді ці органи влади виконували рішення про повернення політика в країну попереднього перебування.

Проте, Верховний суд визнав дії зазначених відомств законними. Відповідне рішення було прийнято у вівторок, 19 листопада.

Повідомлялося, що колишній губернатор Одеської області Міхеїл Саакашвілі придбав апартаменти в Одесі і покликав на новосілля звільненого українського режисера Олега Сенцова.

Фото і відео зі святкового вечора Міхеїл Саакашвілі поділився на своїй сторінці у Facebook. Серед запрошених також були помічені гуморист Олег Філімонов журналіст Валерій Хаїт.

"Я переїхав в нову квартиру в Одесі. На новосілля були мої друзі", - підписав Саакашвілі кадри.

Нагадаємо, Саакашвілі повідомив про велику трагедію для України

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