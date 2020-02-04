Нардеп Виктор Медведчук сообщил об инициативе, которая важна для восстановления мира в Украине

Об этом завяил экс-президент Европейского экономического и социального совета Анри Малосс. Последний заявил, что инициатива главы Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука о создании межпарламентского диалога стран «нормандской четверки» придаст импульса необходимому мирному процессу в Украине.

Французский политик прокомментировал встречу Виктора Медведчука с немецкими парламентариями в Бундестаге в своем Twitter.

«После Парижа успешный визит вчера в Берлин в Бундестаг с В. В. Медведчуком в рамках межпарламентской инициативы Германии, Франции, России и Украины для придания импульса необходимому мирному процессу в Украине», - написал Малосс.

Стоит отметить, что члены Сената и Национального собрания Франции выразили поддержку в адрес мирной инициативы Виктора Медведчука и заявили, что готовы подключиться к совместной работе для установления мира в Украине.

«Интерес огромный… И это, безусловно, и радует, и вдохновляет. И мы считаем, что та инициатива, которая была зарегистрирована в парламенте, в Верховной Раде Украины – создание межфракционного депутатского объединения, – она имеет право на существование, и эти идеи интересны», – подчеркнул Виктор Медведчук после встречи с европарламентариями.

Ранее сообщалось - председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что «Парламентское измерение "нормандского формата"» позволит найти тот знаменатель, который поможет мирному урегулированию конфликта на Востоке Украины.