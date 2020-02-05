Громадський діяч Олександр Скубченко впевнений, що зарплата чиновників повинна безпосередньо залежати від того, як живуть прості українці

За словами Скубченка, в основу нарахування зарплати чиновникам та депутатам повинен бути покладений принцип справедливості. Про це він написав у себе в Facebook.

"Якщо по справедливості, то зарплата чиновника повинна залежати від того, як живуть прості українці. Тому що саме рівень доходу того самого "пересічного громадянина" - це і є справжній результат роботи всієї вертикалі, починаючи з президента і прем'єр-міністра", - зазначив Скубченко.

Громадський діяч акцентував увагу, що, коли Віктор Медведчук пропонує, щоб зарплата депутатів залежала від "мінімалки", то насправді він говорить про те, щоб відновити справедливість.

"Ось чому, коли партія Медведчука пропонує, щоб платня депутата і чиновника безпосередньо залежала від мінімальної зарплати, яку отримують мільйони українців, то насправді йдеться про те, щоб відновити справедливість", - так оцінив громадський діяч ініціативу ОПЗЖ, щоб депутати не могли встановити собі доходи вище, ніж 10 мінімальних зарплат.

"Тому що не може так бути, коли пенсіонери риються в сміттєвих баках і не знають, як заплатити за комуналку, а такі "слуги народу" як міністри і депутати можуть з кожної зарплати купувати собі по "мерседесу". Це нечесно і несправедливо", - обурюється він.

За оцінкою Олександра Скубченка, Медведчук пропонує міністрам і депутатам два варіанти - піти у бізнес, де стане можливим отримання надприбутків, або залишатися на місцях і трудитися на благо народу.

"За фактом, Медведчук пропонує "вилку" для нинішніх міністрів і депутатів - або ідіть у бізнес (а там ніхто грантоїдам стільки платити не буде), або працюйте над тим, щоб прості українці отримували більше - і тоді чесно заробляйте собі високу зарплату", - пояснив громадський діяч.

Скубченко зазначив, що "саме зростання доходів населення — це і є прямий обов'язок Кабміну".

"Зростання доходів населення — це і є результат роботи чиновників. І це той єдиний результат, яким ми можемо оцінити політику держави як успішну або як провальну", - аргументує він.

"Чи повинні міністри добре заробляти? Так. Повинні дебіли та інші тупі грантоїди бути міністрами? Ні. Служіння державі — це не підприємництво і не бізнес. Не можуть служити державі ті, хто ставить метою власне благо вище блага державного. Хочеш покращувати своє життя? - Покращуй життя людей", - резюмував громадський діяч Олександр Скубченко.