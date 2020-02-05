Общественный деятель Александр Скубченко уверен, что зарплата чиновников напрямую должна зависеть от того, как живут простые украинцы

По словам Скубченко, в основу начисления зарплаты чиновникам и депутатам должен быть положен принцип справедливости. Об этом он написал у себя в Facebook.

"Если по справедливости, то зарплата чиновника должна зависеть от того, как живут простые украинцы. Потому что именно уровень дохода того самого "пересічного громадянина" - это и есть настоящий результат работы всей вертикали, начиная с президента и премьер-министра", - отметил Скубченко.

Общественник акцентировал внимание, что, когда Виктор Медведчук предлагает, чтобы зарплата депутатов зависела от "минималки", то на самом деле он говорит о том, чтобы восстановить справедливость.

"Вот почему, когда партия Медведчука предлагает, чтобы жалованье депутата и чиновника напрямую зависело от минимальной зарплаты, которую получают миллионы украинцев, то на самом деле речь идет о том, чтобы восстановить справедливость", - так оценил общественный деятель инициативу ОПЗЖ, чтобы депутаты не могли установить себе доходы выше, чем 10 минимальных зарплат.

"Потому что не может так быть, когда пенсионеры роются в мусорных баках и не знают, как заплатить за коммуналку, а такие "слуги народа" как министры и депутаты могут с каждой зарплаты покупать себе по "мерседесу". Это нечестно и несправедливо", - возмущается он.

По оценке Александра Скубченко, Медведчук предлагает министрам и депутатам два варианта - уходить в бизнес, где станет возможным получение сверхприбылей, либо оставаться на местах и трудиться на благо народа.

"По факту, Медведчук предлагает "вилку" для нынешних министров и депутатов - либо идите в бизнес (а там никто грантоедам столько платить не будет), либо работайте над тем, чтобы простые украинцы получали больше - и тогда честно зарабатывайте себе высокую зарплату", - пояснил общественный деятель.

Скубченко отметил, что "именно рост доходов населения — это и есть прямая обязанность Кабмина".

"Рост доходов населения — это и есть результат работы чиновников. И это тот единственный результат, которым мы можем оценить политику государства как успешную или как провальную", - аргументирует он.

"Должны ли министры хорошо зарабатывать? Да. Должны ли дебилы и прочие тупые грантоеды быть министрами? Нет. Служение государству — это не предпринимательство и не бизнес. Не могут служить государству те, кто ставит целью собственное благо выше блага государственного. Хочешь улучшать свою жизнь? - Улучшай жизнь людей", - резюмировал общественный деятель Александр Скубченко.