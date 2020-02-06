Обязательства, которые были озвучены президентом Владимиром Зеленским после саммита «нормандской четверки» в Париже, не выполняются

Об этом журналистам в кулуарах Верховной Рады Украины заявил член фракции «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» Василий Нимченко.

По его словам, для прекращения боевых действий на Донбассе и установления мира в Украине, нынешняя украинская власть обязана выполнить все пункты Минских соглашений.

«На "нормандском саммите" (по парижскому коммюнике можно однозначно определиться) Украина признала необходимость реализации "формулы Штайнмайера". В марте опять собираются встретиться на уровне представителей "нормандской четверки". Сегодня уже февраль, но мы ничего не видим, не видим, как со стороны Украины исполняются обязательства, которые озвучил президент 9 декабря прошлого года. Мы не видим ни одного законопроекта в Верховной Раде относительно вопросов Донбасса. Минские соглашения нужно выполнять. Чтобы вернуть Донбасс в Украину, а Украину на Донбасс, мы должны исходить из правового урегулирования. Правовое урегулирование, предусмотренное как основа, возможно только путем внесения изменений в Конституцию Украины, и это было заложено в соглашениях», ‒ отметил парламентарий.

Стоит добавить, что председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» Виктор Медведчук, комментируя желание президента Зеленского изменить пункты Минских соглашений, подчеркнул, что изменения в Минские соглашения могут вноситься только по согласованию со всеми сторонами, которые их подписали.

«...Украинская сторона, во что я охотно верю, ставила вопрос об изменении в этой части или об изменениях. Вы знаете, что есть еще одна глубокая, просто, скажем так, "гениальная мысль", кто может представлять Донбасс в Минске? Это должны быть другие представители, которые сегодня живут на контролируемых территориях, но являются уважаемыми людьми на Донбассе. Да, может быть, может быть. Только это надо согласовать со всеми заинтересованными сторонами. А что, такое согласование было? Ну, наверное, попытки были? А чем закончилось? Ничем! И после коммюнике в Париже, которое утверждено главами государств, кто-то себе позволяет, как этот господин Резников, рассуждать, философствовать на тему изменений в Минских соглашениях…» ‒ заявил Виктор Медведчук.

Как сообщалось ранее, представители французского Сената и немецкого Бундестага, которым Виктор Медведчук представил «Парламентское измерение "нормандского формата"» (инициативу, направленную на установление диалога между парламентами Украины, России, Германии и Франции, призванного оказать содействие главам государств «нормандской четверки» в реализации Минских соглашений), в очередной раз подтвердили, что украинская власть должна выполнить Минские соглашения для установления мира в стране.