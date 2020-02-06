Політичний оглядач Олексій Куракін висловив думку, що провести обмін "всіх на всіх" за раз неможливо, процес слід ділити на декілька етапів:

Про це Куракін повідомив у себе на сторінці в соцмережі Facebook. Він прокоментував заяву представника ДНР про те, що обмін "всіх на всіх" неможливий, поки йде війна на Донбасі.

"Хлопці, обмін «всіх на всіх», записаний в «Мінських угодах» - це мета-ідеал. Простіше кажучи, це орієнтир, до якого ми прагнемо, - зазначив Куракін. - Виконати обмін «всіх на всіх» за один раз НЕМОЖЛИВО! Уявіть собі - сьогодні провели обмін, завтра знову хтось потрапив у полон або когось закрили за політичним звинуваченням. І що? Ці люди нехай сидять у в'язниці, тому що обмін закінчений?!".

За словами Куракіна, єдиний варіант - це формула, яку запропонував Віктор Медведчук - коли обмін "всіх на всіх" ділиться на кілька етапів.

"Єдина працююча формула в даному випадку – це коли обмін «на всіх» ділиться на кілька етапів. Тобто формула Віктора Медведчука – на ім'я парламентера, який в 2017 році придумав і погодив цей варіант з Києвом та невизнаними республіками Донбасу, підключивши Путіна і патріарха Кирила", - нагадав політичний оглядач.

Олексій Куракін нагадав, що останній масовий обмін між Києвом і Донбасом 29 грудня 2019 року теж відбувся за "формулою Медведчука".

"Як це працює? Кожен етап – це масовий обмін між Києвом і Донбасом. І масовий обмін "306 74" 27 грудня 2017 року, і недавній обмін "123 76" 29 грудня 2019 - всі вони пройшли за формулою Медведчука "обмін всіх на всіх" - в кілька етапів... А мета-ідеал – це за кілька етапів обміняти всіх. Ось і вийде "всіх на всіх", - резюмував політичний оглядач Олексій Куракін.