Политический обозреватель Алексей Куракин высказал мнение, что провести обмен "всех на всех" за раз невозможно, процесс следует делить на несколько этапов

Об этом Куракин сообщил у себя на странице в соцсети Фейсбук. Он прокомментировал заявление представителя ДНР о том, что обмен "всех на всех" невозможен, пока идет война на Донбассе.

"Ребята, обмен «всех на всех», записанный в «Минских соглашениях» - это цель-идеал. Проще говоря, это ориентир, к которому мы стремимся, - отметил Куракин. - Выполнить обмен «всех на всех» за один раз НЕВОЗМОЖНО! Представьте себе - сегодня провели обмен, завтра опять кто-то попал в плен или кого-то закрыли по политическим обвинениям. И что? Эти люди пусть сидят в тюрьме, потому что обмен закончен?!".

По словам Куракина, единственный работающий вариант - это формула, которую предложил Виктор Медведчук - когда обмен "всех на всех" делится на несколько этапов.

"Единственная работающая формула в данном случае – это когда обмен «всех на всех» делится на несколько этапов. Т.е. формула Виктора Медведчука – по имени переговорщика, который в 2017 году придумал и согласовал этот вариант с Киевом и непризнанными республиками Донбасса, подключив Путина и патриарха Кирилла", - напомнил политический обозреватель.

Алексей Куракин напомнил, что последний массовый обмен между Киевом и Донбассом 29 декабря 2019 года тоже состоялся по "формуле Медведчука".

"Как это работает? Каждый этап – это массовый обмен между Киевом и Донбассом. И массовый обмен "306 на 74" 27 декабря 2017 года, и недавний обмен "123 на 76" 29 декабря 2019 - все они прошли по формуле Медведчука "обмен всех на всех" - в несколько этапов... А цель-идеал – это за несколько этапов обменять всех. Вот и получится "всех на всех", - резюмировал политический обозреватель Алексей Куракин.