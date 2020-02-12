Український політик, лідер партії «Рідна країна» Микола Томенко висловив свою думку з приводу кадрових змін в Офісі Президента

Наводимо текст без ремарок:

Від сьогодні можемо стверджувати, що цукерково-букетний період діяльності президента Зеленського завершено.

Зміна керівника офісу та реальна діяльність команди засвідчила повне фіаско планів та очікувань про новий прозорий офіс Президента, оптимізацію апарату й розформування ДУСі, відкритість у діяльності влади, знищення влади забудовників у Києві...

Нагадаю, що в бюджеті на 2020 рік на діяльність Президента передбачено майже мільярд гривень, на фінансування ДУСі ( резиденції ..) майже 2.5 мільярди гривень, на охорону Зеленського і К. мільярд 300 мільйонів...

Новий очільник офісу Президента, який майже десять років консультував депутата з партії Януковича, згодом "мера від Януковича" Попова й нещодавно лідера партії Порошенка-Кличка у справі оптимізації київських Мафів... буде діяти як середньостатистичний керівник Адміністрації Президента, а Зеленський все більше нагадає середньостатистичного Президента України у найгіршому значенні цього слова.

П.С. Як так піде далі, то знаменитий серіал "Слуга народу" про народного і демократичного Президента Голобородька буде заборонено до перегляду в Україні.