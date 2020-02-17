Украинская власть не смогла понизить рейтинг партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ)

Даже регулярные репрессии, которым подвергают членов ОПЗЖ, не смогли снизить популярность партии и она только становится выше у главной оппозиционной политсилы Украины. Об этом сообщили аналитики одного из крупнейших англоязычных журналов Польши New Eastern Europe.

Эксперты уверены, что главным достижением партии «ОПЗЖ» является договоренность нардепа Виктора Медведчука с руководством российского «Газпрома» о предоставлении Украине скидки на газ на 25% при условии прямых поставок голубого топлива из РФ.

Именно это, как сообщает автор статьи, стало веской причиной высокого уровня доверия ОПЗЖ на досрочных парламентских выборах в 2019 году.

«Весной и летом 2019 года лидеры "Оппозиционной платформы – За жизнь" Медведчук и Бойко встречались с Владимиром Путиным, Дмитрием Медведевым и Алексеем Миллером (генеральный директор "Газпрома"). Затем они заверили избирателей в том, что они обеспечили большую скидку на российский газ для Украины в 2020 году», – отмечается в тексте.

Ранее сообщалось, что в ходе переговоров Виктора Медведчука с руководством правительства РФ и российского «Газпрома», украинскому политику удалось договориться о 25% скидке на газ при прямых поставках топлива в Украину.

Как подчеркнул Виктор Медведчук, новая украинская власть во главе с президентом Зеленским не хочет пользоваться результатами его переговоров, поскольку действует исключительно в собственных интересах.