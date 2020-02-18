Стало відомо, як голова податкової служби Сергій Верланов і міністр фінансів України Оксана Маркарова відреагували на зміни в ДФС

Про це пише Знай.

Як відомо, за рішенням Кабінету міністрів посаду в. о. голови ДФС отримав Сергій Солодченко, який замінив Дениса Гутенка.

У зв'язку з цим, помічник Маркарової і Верланова у "конвертаційних" справах відправив всім конвертаторам і "своїм" працівникам ДФС грізне смс з інструкцією подальших дій. Про це розповів генерал майор податкової поліції України Юрій Атаманюк в Telegram.

Так, 14 лютого - у день призначення нового виконуючого обов'язки голови ДФС, помічник Маркарової і Верланова Олександр Кондра повідомив "всім групам, які працюють", що починаючи з 24 лютого їм усім без винятку необхідно зупинити роботу "на деякий час".

При цьому, в смс було суворо попереджено всіх, хто наважиться порушити це припис, що в такому випадку "буде блокування всієї сітки без апеляції і можливості працювати надалі".

Юрій Атаманюк пояснив, чому конвертаторам дали допрацювати до 24 лютого, а не зупинили роботу в той же день. Справа в тому, що звітність з ПДВ 20-го, і ці 4 дня по всій видимості, відвели на збір "каси".

А ця сама каса таки чималенька - 4 млрд грн щомісяця. Це достатній аргумент, щоб ризикнути і не "затаїтися" відразу, а таки зібрати "дохід".