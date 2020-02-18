Поширилися чутки про те, що фракція «Опозиційна платформа – За життя» буде відкликати свої правки до проекту закону про ринок землі - інформаційна диверсія

Про це заявив народний депутат від фракції ОПЗЖ Юрій Загородній.

За його словами, позиція фракції є принциповою і сходиться з думкою українського народу про те, що земля – це національне багатство країни і самих українців. Тому без його вирішення не можна з нею що-небудь робити.

Під час спілкування Загороднього з журналістами в кулуарах Ради нардеп також уточнив, що на порядку денному навіть не було такого питання. Адже, як відомо, для зміни закону необхідно провести загальнонаціональний референдум.

«Як люди проголосують на референдумі, так влада і повинна виконати волю українського народу. Тому що стаття 3 Конституції України говорить, що влада звітує перед народом, а не навпаки», – підкреслив народний депутат.

Відповідаючи на запитання журналіста про те, чи ведуть представники влади якісь переговори з Віктором Медведчуком як главою політичної сили про відкликання поправок до цього законопроекту, Юрій Загородній наголосив, що з подібними пропозиціями до Медведчука ніхто навіть не ризикнув би звертатися. «Рівень розмов з Віктором Володимировичем – це рівень з президентом говорити, а не з його керівником канцелярії або ще з кимось», – заявив Юрій Загородній.

Він також зазначив, що подібна інформаційна диверсія пов'язана насамперед із зростанням рейтингу партії «Опозиційна платформа – За життя».

За словами народного депутата, і опоненти, і влада бояться зростання рейтингу «Опозиційної платформи – За життя», оскільки вона «сьогодні повністю відображає волю та інтереси українського народу».

Юрій Загородній особливо підкреслив, що «Опозиційна платформа – За життя» ніколи не буде в одному човні з маргінальною «Слугою народу». «Ми, навпаки, під повними вітрилами будемо йти до перемоги, відстоюючи інтереси українського народу», – запевнив політик.