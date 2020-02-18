Распространившиеся слухи о том, что фракция «Оппозиционная платформа – За жизнь» будет отзывать свои правки к проекту закона о рынке земли - информационная диверсия

Об этом заявил народный депутат от фракции ОПЗЖ Юрий Загородний.

По его словам, позиция фракции является принципиальной и сходится с мнением украинского народа о том, что земля – это национальное богатство страны и самих украинцев. Поэтому без его решения нельзя с ней что-либо делать.

Во время общения Загороднего с журналистами в кулуарах Рады нардеп также уточнил, что на повестке дня даже не было подобного вопроса. Ведь, как известно, для изменения закона необходимо провести общенациональный референдум.

«Как люди проголосуют на референдуме, так власть и должна исполнить волю украинского народа. Потому что статья 3 Конституции Украины говорит, что власть отчитывается перед народом, а не наоборот», – подчеркнул народный депутат.

Отвечая на вопрос журналиста о том, ведут ли представители власти какие-то переговоры с Виктором Медведчуком как главой политической силы об отзыве правок к этому законопроекту, Юрий Загородний подчеркнул, что с подобными предложениями к Медведчуку никто даже не рискнул бы обращаться. «Уровень разговоров с Виктором Владимировичем – это уровень с президентом говорить, а не с руководителем его канцелярии или еще с кем-то», – заявил Юрий Загородний.

Он также отметил, что подобная информационная диверсия связана прежде всего с ростом рейтинга партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

По словам народного депутата, и оппоненты, и власть боятся роста рейтинга «Оппозиционной платформы – За жизнь», поскольку она «отображает сегодня полностью волю и интересы украинского народа».

Юрий Загородний особо подчеркнул, что «Оппозиционная платформа – За жизнь» никогда не будет в одной лодке с маргинальной «Слугой народа». «Мы, наоборот, под полными парусами будем идти к победе, отстаивая интересы украинского народа», – заверил политик.