І це ще до прийняття закону!

Ситуація з мовним скандалом в лікарні під Києвом показує, до чого призведе мовний закон

Як повідомляє Politeka, про це сказав політолог Юрій Романенко в своєму Telegram-каналі.

«Загалом-то, це яскрава ілюстрація того, що я говорив перед запуском закону "Про мову". Він створить сотні тисяч побутових конфліктів, які призведуть до того, що Україну буде простіше федералізувати, щоб не морочити один одному голову. Ну або розпадеться тупо на кілька огризків. Занадто нервово стає жити в такій стурбованої мовою країні», - зазначив він.

Романенко уточнив, що ця «тупор**а мати попадеться до такого ж тупорылому україномовному лікаря, який відріже їй нирку замість апендициту. А ще краще, щоб відрізав мову цього хомо-рошеникус».

«Російськомовним лікарям можу порадити відправляти таких екзальтованих пацієнтів в ті лікарні, де співають гімн України і молебні замість того, щоб лікувати. Впевнений, що спільне розпивання гімнів значно покращить стан мовноозабоченных хворих, особливо при важких захворюваннях. Далі природний відбір зробить свою справу. Виживання не є обов'язком», - підкреслив він.

Як повідомлялося раніше, у місті Вишневе Анастасія Нуца з дочкою Дариною прийшли на консультацію до місцевого лікаря, з якою уклали декларацію. Вже після познайомилися з нею. Коли медик почала говорити російською, її попросили звертатися державною мовою, однак та відмовилася.

Анастасія звернулася на гарячу лінію міністерства охорони здоров'я зі скаргою. Лікар же, у свою чергу, написала в медкарті однорічної Дарини: "Мати відмовляється обслуговуватися у російськомовного лікаря".

Після такого інциденту адміністрація навіть не спромоглася вибачитися перед Анастасією. Більш того, представниця озвучила в телефонну трубку: "Ви що, не розумієте російської?".

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