И это еще до принятия закона!

Ситуация с языковым скандалом в больнице под Киевом показывает, к чему приведет языковой закон

Как сообщает Politeka, об этом сказал политолог Юрий Романенко в своем Telegram-канале.

«В общем-то, это яркая иллюстрация того, что я говорил перед запуском закона "О мове". Он создаст сотни тысяч бытовых конфликтов, которые приведут к тому, что Украину будет проще федерализировать, чтобы не морочить друг другу голову. Ну или распадется тупо на несколько огрызков. Слишком нервно становится жить в такой озабоченной языком стране», - отметил он.

Романенко уточнил, что эта «тупор**я мать попадется к такому же тупорылому украиноязычному врачу, который ей отрежет почку вместо аппендицита. А еще лучше, чтобы отрезал язык этому хомо-рошеникус».

«Русскоязычным врачам могу посоветовать отправлять таких экзальтированных пациентов в те больницы, где поют гимн Украины и молебны вместо того, чтобы лечить. Уверен, что совместное распевание гимнов значительно улучшит состояние мовноозабоченных больных, особенно при тяжелых заболеваниях. Далее естественный отбор сделает свое дело. Выживание не является обязанностью», - подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, в городе Вишневое Анастасия Нуца с дочерью Дарьей пришли на консультацию к местному врачу, с которой заключили декларацию. Уже после познакомились с ней. Когда медик начала говорить на русском, ее попросили обращаться на государственном языке, однако та отказалась.

Анастасия обратилась на горячую линию Минздрава с жалобой. Врач же, в свою очередь, написала в медкарте годовалой Дарьи: "Мать отказывается обслуживаться у русскоговорящего врача".

После такого инцидента администрация даже не удосужилась извиниться перед Анастасией. Более того, представительница озвучила в телефонную трубку: "Вы что, русского не понимаете?".

Напомним, фанат "русского мира" устроил переполох в Одессе и поплатился, кадры

Как сообщала Politeka, киевский маршрутчик вышвырнул участницу АТО "за борт", фото.

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