Под Киевом разгорелся языковой скандал – врач-педиатр отказалась принять годовалую дочь и ее мать в поликлинике на украинском языке

Об этом рассказали в сюжете программы "Вікна" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

В городе Вишневое Анастасия Нуца с дочерью Дарьей пришли на консультацию к местному врачу, с которой заключили декларацию. Уже после познакомились с ней. Когда медик начала говорить на русском, ее попросили обращаться на государственном языке, однако та отказалась.

Анастасия обратилась на горячую линию Минздрава с жалобой. Врач же, в свою очередь, написала в медкарте годовалой Дарьи: "Мать отказывается обслуживаться у русскоговорящего врача".

После такого инцидента администрация даже не удосужилась извиниться перед Анастасией. Более того, представительница озвучила в телефонную трубку: "Вы что, русского не понимаете?".

После инцидента врач ушла на больничный. Корреспонденты решили ее навестить, но в регистратуре отметили, что ее нет. После чего обратились с визитом к замдиректору городской больнице Валерию Лысому. Он ответил, что у этой женщины за 35 лет стажа врачом ни одной подобной жалобы не было.

Замдиректора уже провел беседу с горе-врачом. При этом отметил, механизмов переучить врача говорить на украинском – не существует.

Напомним, что в одной из школ Киева вспыхнул языковой скандал. Детям обещали преподавание на украинском языке, а учитель информатики решил, что детям полезнее учить информатику на русском языке.

В школе такой инцидент объяснили тем, что ученики не поймут техническую терминологию на украинском на практике, где все говорят на русском языке.

«Программирование нельзя преподавать на украинском, потому что это неорганично», – ответила администрация школы.

Возмущенные родители отметили, что все технические термины идут с английского языка, а не с русского и попросили школьных учителей не позориться.

Напомним, фанат "русского мира" устроил переполох в Одессе и поплатился, кадры

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