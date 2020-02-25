Політтехнолог Володимир Третьяков заявив, що бренд "Слуга народу" стає токсичним через низку скандалів

Про це, як повідомляє видання Акценти, Третяков написав на своїй сторінці в Facebook. За його словами, саме тому члени партії готуються йти на місцеві вибори як «професійні досвідчені політики», а не «нові обличчя».

«Ми по повній сіли в калюжу, тому що під брендом «Слуга народу» завели у Верховну Раду кого попало – безробітних, кримінальників та качків. Але дуже хочемо, щоб ви проголосували за нас знову!", - іронізує політтехнолог.

Експерт пояснює, що у правлячій партії вирішили відмовитися від іміджу «нових облич» через постійні скандали за участю «слуг».

"Слуги" у Раді та Кабміні живуть від скандалу до скандалу. А на носі місцеві вибори. Ось хлопці і заметалися – від безвиході вирішили взяти на озброєння ідеї Медведчука, який нещодавно в інтерв'ю прямо сказав, що народ розчарувався в "нових обличчях", - зазначив Третьяков.

Політтехнолог нагадав, що сьогодні 40% категорично проти "нових облич", тому бренд "Слуга народу" стає токсичним. Третьяков зазначає, що «слуги» не відповідають образу «досвідчених політиків», тому в цьому амплуа вони не зможуть конкурувати зі старими політиками-важковиками.

"Але чи зможуть "слуги" конкурувати в ніші досвідчених політиків з такими зубрами як Медведчук, Тимошенко, та той же Петро? Дуже сумніваюся. Досвід знімати повій "в смартфоні", кнопкодавити і лаятися матом – це зовсім не те, що виборці вкладають у поняття "досвідчений політик", - заявив експерт.

За його словами, досвід у деяких політиків з числа «слуг» дійсно є, але не там, де потрібно.

"Депутат Яременко знає, як знімати повій "в смартфоні". Депутат Іванісов може розповісти про специфіку застосування статті КК за зґвалтування. Депутат Дмитрук має досвід спілкування в залі ВР російським матерним", - іронізує Третьяков.