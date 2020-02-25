Политтехнолог Владимир Третьяков заявил, что бренд "Слуга народа" становится токсичным из-за череды скандалов

Об этом, как сообщает издание Акценты, Третьяков написал на своей странице в Facebook. По его словам, именно поэтому члены партии готовятся идти на местные выборы как «профессиональные опытные политики», а не «новые лица».

«Мы по полной сели в лужу, потому что под брендом «Слуга народа» завели в Верховную Раду кого попало – безработных, уголовников и качков. Но очень хотим, чтобы вы проголосовали за нас снова!", - иронизирует политтехнолог.

Эксперт объясняет, что в правящей партии решили отказаться от имиджа «новых лиц» из-за постоянных скандалов с участием «слуг».

"Слуги" в Раде и Кабмине живут от скандала к скандалу. А ведь на носу местные выборы. Вот ребята и заметались – от безысходности решили взять на вооружение идеи Медведчука, который недавно в интервью прямо сказал, что народ разочаровался в "новых лицах", - отметил Третьяков.

Политтехнолог напомнил, что сегодня 40 % категорически против "новых лиц", поэтому бренд "Слуга народа" становится токсичным. Третьяков отмечает, что «слуги» не соответствуют образу «опытных политиков», поэтому в этом амплуа они не смогут конкурировать со старыми политиками-тяжеловесами.

"Но смогут ли "слуги" конкурировать в нише опытных политиков с такими зубрами как Медведчук, Тимошенко, да тот же Петр? Очень сомневаюсь. Опыт снимать проституток "в смартфоне", кнопкодавить и ругаться матом – это совсем не то, что избиратели вкладывают в понятие "опытный политик", - заявил эксперт.

По его словам, опыт у некоторых политиков из числа «слуг» действительно имеется, но не там, где нужно.

"Депутат Яременко знает, как шлюх снимать "в смартфоне". Депутат Иванисов может рассказать о специфике применения статьи УК за изнасилование. Депутат Дмитрук имеет опыт общения в зале ВР на русском матерном", - иронизирует Третьяков.