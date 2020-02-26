Виктор Медведчук дал стратегию, с которой "слуги" идут на местные выборы

Образ "слуг народа" поврежден, благодаря поведению депутатов от партии Владимира Зеленского

Избранники в Верховной Раде оказались насильниками, кнопкодавами и матерщинниками. Об этом на своей странице в Facebook написал политтехнолог Михаил Шпир.

"Избиратели больше не хотят слушать песню про «новые лица». Сводный хор свадебных фотографов, насильников, кнопкодавов и матерщиников разбил радужные иллюзии, что придут новые лица и поведут всех в светлое будущее", - объяснил эксперт.

Поэтому теперь ОП хочет делать ставку на "профессиональных опытных людей, которым люди будут доверять", - процитировал он.

Как рассказал Шпир, речь идет о лидерах общественного мнения (т.н. ЛОМах на профессиональном языке политтехнологов).

"Говоря профессиональным языком, на местных ЛОМов", - пояснил политтехнолог.

Шпир отметил, что избиратели "Слуги народа" не пересекаются с теми, кто голосовал за Порошенко. Что касается Тимошенко, то ей Зеленский и компания "выдали гарбуз".

"А кто у нас в нише опытных политиков? С аудиторией Петро "зеленые" не пересекаются. В роли "опытной" пыталась работать Тимошенко. Помните пиар-кампанию "молодому президенту нужен опытный премьер-министр?" Но села в лужу, и лучше ей об этом не вспоминать. Зе и компания выдали ей гарбуз", - поиронизировал специалист.

Михаил Шпир напоминает, что предвыборную стратегию на местные выборы с опорой на ЛОМов в своем недавнем интервью сформулировал глава политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук.

"Остается Медведчук. Кстати, он недавно в интервью так и сказал, что общество больше не верит в "новые лица". Если раньше 58 % хотели "новых лиц", то теперь только 20 %, а 40 % — категорически против. То есть, по сути дела, предвыборную стратегию с опорой на ЛОМов придумал он", - заявил политтехнолог.

Шпир сделал вывод, что в Офисе президента внимательно изучают интервью Виктора Медведчука.

"Как видим, зеленые студенты в ОП внимательно изучают лекции Медведчука. И, за неимением своих, пытаются взять на вооружение идеи главы политсовета ОПЗЖ", - отметил политтехнолог Михаил Шпир.