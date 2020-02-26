Андрій Пальчевський розповів, хто може зайняти посаду прем'єр-міністра України

Таку заяву журналіст зробив у відеозверненні, опублікованому на його сторінці у Facebook. (Щоб переглянути відео - прокрольте вниз)

«Всім стало відомо, що Тігіпко збирається стати прем'єр-міністром України. Сергія Тігіпка я знаю особисто, не з гіршого боку. Коли він не пішов у президенти і пропустив вперед Януковича, я вам чесно скажу, під час палкої суперечки з ним я сказав: «Серьожа, це на твоїй совісті». Треба було йти, тому, що на той момент це був набагато більш прийнятною фігурою», - зазначив Пальчевський.

Тигипко 2

За його словами, ймовірність того, що новим прем'єром України стане Тігіпко – дуже велика.

«У мене тільки одне питання до всіх нас  вам: «На який фіг треба було влаштовувати у влади Януковича, потім Зеленського, пропускаючи Порошенко перед цим, якщо ми все одно повертаємося до Тігіпка. І вже пішли розмови про те, що з Тігіпком будуть готувати наступника для Зеленського. Що ж стосується ймовірності, я скажу, що ймовірність дуже велика, відсотків 90, що він погодиться, хоча всі пишуть протилежне», - зазначив він.

Пальчевський додав, що Україна виграє від такого повороту. При цьому він зазначив, що Володимир Зеленський навряд чи зніме з посад найбільш токсичних особистостей.

андрій пальчевський

«Чим це загрожує для влади? Це загрожує позитивними результатами. Тому що Зеленський таким чином розділить відповідальність, приберуть токсичних деяких. Але найбільш токсичних Володимир Олександрович залишить. Я впевнений, що залишиться Бородянський. Я впевнений, що залишиться Радуцький, і всі ті, хто викликає у нашого народу особливу огиду. У Зеленського є особливий стиль – він ніколи не кидає негідників. Я не знаю, чим це обумовлено», - підсумував він.

Пальчевский о Тигипко-премьере

Пальчевский о Тигипко-премьере. Камо грядеши?

Gepostet von Андрей Пальчевский am Mittwoch, 26. Februar 2020

Нагадаємо, Пальчевський жорстко розніс українську владу: «Упирі».

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