Андрій Пальчевський розповів, хто може зайняти посаду прем'єр-міністра України

Таку заяву журналіст зробив у відеозверненні, опублікованому на його сторінці у Facebook. (Щоб переглянути відео - прокрольте вниз)

«Всім стало відомо, що Тігіпко збирається стати прем'єр-міністром України. Сергія Тігіпка я знаю особисто, не з гіршого боку. Коли він не пішов у президенти і пропустив вперед Януковича, я вам чесно скажу, під час палкої суперечки з ним я сказав: «Серьожа, це на твоїй совісті». Треба було йти, тому, що на той момент це був набагато більш прийнятною фігурою», - зазначив Пальчевський.

За його словами, ймовірність того, що новим прем'єром України стане Тігіпко – дуже велика.

«У мене тільки одне питання до всіх нас вам: «На який фіг треба було влаштовувати у влади Януковича, потім Зеленського, пропускаючи Порошенко перед цим, якщо ми все одно повертаємося до Тігіпка. І вже пішли розмови про те, що з Тігіпком будуть готувати наступника для Зеленського. Що ж стосується ймовірності, я скажу, що ймовірність дуже велика, відсотків 90, що він погодиться, хоча всі пишуть протилежне», - зазначив він.

Пальчевський додав, що Україна виграє від такого повороту. При цьому він зазначив, що Володимир Зеленський навряд чи зніме з посад найбільш токсичних особистостей.

«Чим це загрожує для влади? Це загрожує позитивними результатами. Тому що Зеленський таким чином розділить відповідальність, приберуть токсичних деяких. Але найбільш токсичних Володимир Олександрович залишить. Я впевнений, що залишиться Бородянський. Я впевнений, що залишиться Радуцький, і всі ті, хто викликає у нашого народу особливу огиду. У Зеленського є особливий стиль – він ніколи не кидає негідників. Я не знаю, чим це обумовлено», - підсумував він.

Пальчевский о Тигипко-премьере Пальчевский о Тигипко-премьере. Камо грядеши? Gepostet von Андрей Пальчевский am Mittwoch, 26. Februar 2020

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