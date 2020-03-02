Скандальна екс-регіоналка Олена Бондаренко вибухнула новою маячнею в прямому ефірі українського телебачення

В цей раз на каналі "НАШ" вона заявила про секретних військових базах США в Очакові Миколаївської області. (Щоб переглянути відео – проскрольте вниз).

"Хто з вас знає про будівництво закритій військовій базі в Очакові? Ніхто. А ви знаєте, що ця військова база у нас будується другий або третій рік поспіль. Вона будується виключно силами США, туди обмежений доступ державних чиновників України, на власній території. Оточення за кілометр, місцеве населення не має право навіть близько гуляти", – заявила екс-нардеп.

На думку Бондаренко в Очакові будується "опорний пункт" для нападу.

"З нами хто зібрався воювати? Що там робитимуть американські військові? Що вони зараз там роблять? І чому уряд не піднімає це питання?" – не могла заспокоїтися вона.

Крім того, скандальна екс-регіоналка викрикувала з місця, що в Україні з часів президента Віктора Ющенка працюють американські бактеріологічні лабораторії.

"В Україні за гроші міністерства оборони США за Ющенка побудовані 15 закритих бактеріологічних лабораторій, і вони працюють до цих пір і вони фінансуються міністерством оборони іншої країни", – розповідала соратниця побіжного Януковича.

Нагадаємо, раніше екс-регіоналка Олена Бондаренко відзначилася фейком про українську середню освіту. За її словами, в Україні нібито навмисне «отупляють» дітей, починаючи з молодших класів.

Нагадаємо, скандальна подруга Януковича приголомшила зовнішнім виглядом в суді: «ніщо не врятує», кадри потрапили в мережу.

Як повідомляла Politeka, соратник Януковича вибухнув маячнею про голодних українців на Ростб: ганьба потрапив на відео.

Також Politeka писала, що ботоксная Бондаренко влаштувала скандал на підтримку Росії: «Взяти голими руками».