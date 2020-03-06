После назначения харьковчанина Олега Синегубова губернатором Полтавской области, которое произошло в ноябре 2019 года, всего за несколько месяцев его команда полностью подмяла под себя Полтавскую область

Об этом пишет портал Новости без границ.

Синегубов был ставленником бывшего директора рынка «Барабашово» Романа Ярового и харьковского бизнесмена Всеволода Кожемяко, которые в Полтавской области заручились поддержкой криминального авторитета Александра Павлюченко. Яровой лично заведует кассой и распределяет потоки.

Олег Синегубов – бывший адвокат. Во время недавних выборов в Верховную Раду, Синегубов, по поручению своего покровителя, стал доверенным лицом Алексея Красова по 180 округу в Харьковской области, который в конечном итоге стал депутатом ВР от «Слуги народа».

С этого момента и началась его политическая карьера. После назначения Синегубова в Полтавскую область сразу началась расстановка своих людей по региону. Основной человек, который занимается решением всех кадровых и земельных вопросов — Ирина Степаненко. Она — финансовым директором в ЧП «АЛЬФА-КАПІТАЛ», собственником которой выступает криминальный авторитет Александр Павлюченко по прозвищу «Браслет». Также, на время, были временно приостановлены все платежи для всех строительных подрядчиков Полтавской области.

Со временем их возобновили с одним «но» — с подрядчиков стали взымать от 10 до 30% с оборота. Главным кассиром выступил Роман Яровой. У тех, кто отказывался платить, сразу начались проверки и обыски.